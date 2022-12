The Weeknd pojawi się na ścieżce do filmu "Avatar: Istota wody"? Fani są pewni!

The Weeknd zaprezentował fanom krótki fragment nowej piosenki. Fani przypuszczają, że jest to fragment ze ścieżki dźwiękowej do filmu "Avatar: Istota wody".

The Weeknd w 2023 roku odwiedzi Polskę /Kyle Gustafson / For The Washington Post /Getty Images