Diamentowy i wielokrotnie nagradzany artysta The Weeknd ogłosił nowe daty swojej trasy "After Hours Til Dawn Tour" na 2023 rok. Kolejny etap trasy rozpocznie się w sobotę 10 czerwca w Manchesterze w Wielkiej Brytanii na stadionie Etihad, z przystankami w Europie i Ameryce Łacińskiej w Sztokholmie, Amsterdamie, Meksyku, Rio de Janeiro i nie tylko, po czym zakończy się w Santiago w Chile w Niedziele, 15 października na Estadio Bicentenario de La Florida.

Dodatkowe daty w 2023 zostaną ogłoszone wkrótce.

Sprzedaż biletów na europejskie koncerty rozpocznie się w piątek 2 grudnia o godzinie 12:00. Ostatnia odnoga trasy po Ameryce Północnej wygenerowała 5 milionów dolarów dla The Xo Humanitarian Fund. Trasę koncertową wspiera Binance.

Sierpniowy koncert artysty z pewnością będzie jednym z najważniejszych wydarzeń przyszłego roku. Wiadomo już, że przedsprzedaż dla klientów Citi Handlowy rozpocznie się w środę, 30 listopada o godzinie 12, dla klientów Ticketmaster dzień później, a do sprzedaży ogólnej trafią 2 grudnia 2022 roku (12:00). Na razie nie są znane ceny wejściówek.

Ambasador Dobrej Woli Światowego Programu Żywnościowego Organizacji Narodów Zjednoczonych, Abel "The Weeknd" Tesfaye, ponownie będzie współpracować ze Światowym Programem Żywnościowym ONZ i przekaże fundusze z drugiej części trasy na Fundusz Humanitarny XO, który wspiera reakcję organizacji na globalny kryzys głodowy. 6 złotych z każdego biletu sprzedanego w Polsce zostanie przeznaczone na ten ważny cel. Podczas północnoamerykańskiej części trasy koncertowej fundusz zebrał pieniądze dzięki sprzedaży biletów, wpływom z zakupu ekskluzywnej koszulki koncertowej i bezpośredniej darowiźnie od The Weeknd w wysokości 500 000 dolarów. Do akcji przyłączył się sponsor trasy - firma Binance, która przekazała 2 miliony dolarów na fundusz oraz partnerzy korporacyjni The Weeknd, miejsca koncertów, zarząd World Food Program USA i sympatycy.

Pierwsza dotacja w wysokości 2 milionów dolarów zostanie przeznaczona na pomoc żywnościową i program żywieniowy dla najbardziej zagrożonych regionów Etiopii.

The Weeknd z trasą "After Hours Til Dawn" w Polsce 2023

Trasa jest uhonorowaniem albumu The Weeknd After Hours z 2020 roku (pochodzący z niego przebój "Blinding Lights" został nowym numerem 1. na liście Billboard Hot 100 wszech czasów, wyprzedzając przebój Chubby'ego Checkera "The Twist" z 1960 roku), a także docenionego przez krytyków albumu "Dawn FM", który ukazał się w styczniu 2022 roku. Kaytranada i Mike Dean dołączą do The Weeknd na wszystkich europejskich koncertach.

Trasa After Hours Til Dawn jest wspierana przez Binance, globalny ekosystem blockchain stojący za największą na świecie giełdą kryptowalut, udostępniającą technologię Web 3.0 uczestnikom koncertów na całym świecie. Posiadacze biletów otrzymają pamiątkowe NFT, a także uzyskają dostęp do ekskluzywnej kolekcji NFT z trasy koncertowej The Weeknd, we współpracy z HXOUSE, centrum myśli i inkubatorem społeczności dla kreatywnych przedsiębiorców. Pięć procent zysków ze sprzedaży z nadchodzącej kolekcji koncertowej NFT zostanie przekazane na rzecz XO Humanitarian Fund.



EUROPEJSKIE DATY "AFTER HOURS TIL DAWN TOUR 2023":

Sat Jun 10 - Manchester, UK - Etihad Stadium

Wed Jun 14 - Horsens, Denmark - Nordstern Arena

Sat Jun 17 - Stockholm, Sweden - Tele2 Arena

Tue Jun 20 - Oslo, Norway - Telenor Arena

Sat Jun 24 - Amsterdam, Netherlands - Johan Cruijiff ArenA

Wed Jun 28 - Dublin, Ireland - Marlay Park

Sun Jul 2 - Hamburg, Germany - Volksparkstadion

Tue Jul 4 - Dusseldorf, Germany - Merkur Spiel Arena

Fri Jul 7 - London, UK- London Stadium

Tue Jul 11 - Brussels, Belgium - King Baudouin Stadium

Fri Jul 14 - Frankfurt, Germany - Deutsche Bank Park

Tue Jul 18 - Madrid, Spain - Cívitas Metropolitano

Thu Jul 20 - Barcelona, Spain - Estadi Olímpic Lluís Companys

Sat Jul 22 - Nice, France - Allianz Riviera

Wed Jul 26 - Milan, Italy - Ippodromo La Maura

Sat Jul 29 - Paris, France - Stade de France

Tue Aug 1 - Bordeaux, France - Matmut Atlantique

Fri Aug 4 - Munich, Germany - Olympiastadion

Sun Aug 6 - Prague, Czech Republic - Letnany Airport

Wed Aug 9 - Warsaw, Poland - PGE Narodowy

Sat Aug 12 - Tallinn, Estonia - Tallinn Song Festival Grounds

