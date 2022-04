26 lutego ruszyła kolejna, piąta już edycja popularnego programu "The Voice Kids". "Piąta edycja to jest walka" - zapowiadała Cleo, która zasiada na stołku trenerskim. Towarzyszą jej Dawid Kwiatkowski oraz Tomson i Baron, którzy po raz kolejny pojawią się w muzycznym talent show dla dzieci. W najnowszej edycji programu uczestniczą utalentowane wokalnie dzieci w wieku 8-14 lat.

Podczas pierwszego etapu - Przesłuchań w Ciemno, na scenie pojawiło się ponad 70 charyzmatycznych małych wokalistów. Do Bitew przejdzie 54 uczestników, po 18 w drużynie każdego trenera. Sześcioro uczestników z każdego zespołu zaśpiewa ponownie w Sing Off, a troje z nich przejdzie do Wielkiego Finału, gdzie rozpocznie się ostateczna muzyczna walka o statuetkę piątej edycji "The Voice Kids" i 50 tysięcy złotych.

"The Voice Kids": Kto z drużyny Cleo przeszedł dalej?

W drugim odcinku bitew, do walki stanęła drużyna Cleo. Jako pierwsi na scenie pojawili się Paulina Knapik, Franek Płatek i Amelka Jakób w piosence "Afera" Viki Gabor.

"Tak się to powinno otwierać, z taką energią i z taką pewnością siebie. Trzy takie małe skrzaty potrafią rozwalić tylu dorosłych, tak że nam szczęki opadają?" - skomentował występ Tomson.

Cleo wybrała Paulinę Knapik.

Julia Mika, Karolina Mikołajczak i Zuza Górecka zaśpiewały utwór "When You Believe" Whitney Houston i Mariah Carey. Cleo nie mogła powstrzymać łez.

"Wasza trenerka musiała w Was mocno wierzyć dając Wam taki repertuar, ale nie dziwię się. Teraz uszłyszałem Waszą interpretację tej piosenki i całość występu była naprawdę perfekcyjna" - pochwalił wokalistki Dawid Kwiatkowski.

Mateusz Krzykała, Hania Janicka i Wojtek Malinowski zmierzyli się w piosence "Someone You Loved" Levisa Capaldi. Jurorzy stwierdzili, że trudno wybrać jednego faworyta.

"Śpiewaliście bardzo równo, spijaliście sobie te frazy z ust. Każde z Was mocno podkreśliło swoją obecność na scenie. No niestety to było bardzo dobre! Ciężko będzie wybrać" - zaśmiał się Tomson.

Do Sing Offów przeszedł Mateusz Krzykała.

Nadia Machała, Piotr Pawłowski, Julia Sechman wykonali piosenkę Krzysztofa Krawczyka, pt. "Za Tobą pójdę jak na bal".

"Był to piękny hołd dla Krzysia" - powiedział Dawid Kwiatkowski, który jako swoją faworytkę wskazał Nadię. Tak samo stwierdziła Cleo i to właśnie Nadię wybrała do Sing Offu.

Laura Borgieł, Julia Bieniek oraz Marika Brdękiewicz zaśpiewali wspólnie piosenkę Abby, "The Winner Takes It All".

"Wyglądacie jak 3 superbohaterki i Waszą supermocą jest talent wokalny" - skomentował Baron.

Cleo wybrała Julię.

Jako ostatni w bitwie udział wzięli Emilia Głodek, Max Kononow, Patrycja Kulicka, którzy zaśpiewali utwór "When I Was Your Man" Bruno Marsa.

"Wspaniały występ. W idealnym miejscu w tych bitwach. Tak nas rozczuliłaś, Cleo. I oczywiście Wy. To Wasza sprawka!" - podkreślił Dawid Kwiatkowski.

Trenerzy jednogłośnie uznali, że to Max powinien przejść dalej. Tak samo stwierdziła Cleo.

Do Sing Offów, w których uczestnicy ponownie zaśpiewali piosenki z przesłuchań, trafili: Paulina Knapik, Karolina Mikołajczak, Mateusz Krzykała, Nadia Machała, Julia Bieniek i Max Kononow. Decyzją Cleo do kolejnego etapu przeszli Mateusz, Julia i Max!

