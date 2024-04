Na razie "Hackney Diamonds Tour" to 19 koncertów w USA oraz Kanadzie. Fani The Rolling Stones jednak liczą, że giganci rocka nie ograniczą się tylko do Ameryki Północnej, choć po raz ostatni ponad 30 występów w roku odbyło się w 2014 r.

W ramach promocji najnowszej płyty, która zebrała znakomite recenzje, weterani zagrali pierwszy koncert na stadionie NRG w Houston w Teksasie.

The Rolling Stones znów na scenie. Co wydarzyło się w Houston?

Na scenie zaprezentowali się ponad 80-letni liderzy: wokalista Mick Jagger i gitarzysta Keith Richards, wspierany przez 76-letniego gitarzystę Ronniego Wooda. Towarzyszą im Darryl Jones (bas), Steve Jordan (perkusja), Chuck Leavell (klawisze), Matt Clifford (klawisze), Karl Denson (saksofon), Tim Ries (saksofon, klawisze), Bernard Fowler (chórki) i Chanelle Haynes (chórki).

Z nowego albumu muzycy sięgnęli po "Angry", zagrany na bis "Sweet Sound of Heaven" i "Mess It Up" (koncertowy debiut). Sporą niespodzianką był zaśpiewany przez Keitha Richardsa "Little T&A", którego Stonesi nie wykonywali na żywo od 2016 r., a regularnie w setliście pojawiał się tylko na początku lat 80. podczas promocji płyty "Tattoo You".

W mediach społecznościowych dominują zachwyty fanów, którzy podkreślają imponującą formę liderów - koncert w Houston trwał 2 godziny.