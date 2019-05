The Prodigy: Apel do fanów po śmierci Keitha Flinta

Członkowie The Prodigy dwa miesiące po śmierci Keitha Flinta zabrali głos w sprawie samobójstwa muzyka. "Jeśli cierpicie na depresję, nie róbcie tego w milczeniu" - czytamy w oświadczeniu.

Keith Flint miał 49 lat /Gie Knaeps /Getty Images

Keith Flint zmarł 4 marca w wieku 49 lat. Nieprzytomnego gwiazdora znaleziono około 8 rano w jego domu w Essex.

Tydzień po śmierci Flinta, oficjalny komunikat i wstępne wyniki sekcji zwłok opublikowała brytyjska policja. Według ich raportu wokalista The Prodigy zmarł w wyniku powieszenia.

Pogrzeb wokalisty odbył się 29 marca w Braintree w hrabstwie Essex. Frontmana pożegnali przyjaciele, rodzina oraz tysiące fanów.



Dwa miesiące po śmierci Flinta, muzycy The Prodigy postanowili wystosować specjalne oświadczenie. W nim apelują do fanów o nieukrywanie swoich problemów psychicznych.



"Ostatnie tygodnie były ciężkim czasem dla nas wszystkich. Jeśli cierpisz na depresję, jesteś uzależniony lub masz myśli samobójcze, proszę nie cierpcie w milczeniu. The Prodigy w pełni popierają kampanię na rzecz zdrowia psychicznego" - czytamy.



Zespół do komunikatu dołączył również linki, pod którymi można zdobyć potrzebną pomoc.

Ojcowie chrzestni sceny rave, brytyjska formacja The Prodigy ma na koncie ponad 20 milionów sprzedanych płyt na całym świecie.

Początki grupy sięgają końca lat 80., gdy w jednym z angielskich klubów poznali się Keith Flint, Liam Howlett oraz Leeroy Thornhill. Debiutancki album grupy, zatytułowany "Experience", ukazał się w 1992 roku, zajmując 12. miejsce na liście najlepiej sprzedających się albumów w Wielkiej Brytanii. Międzynarodową sławę The Prodigy przyniosły jednak dopiero kolejne dwa albumy: "Music for the Jilted Generation" oraz "The Fat of the Land", na którym znalazł się kultowy "Firestarter".

Zespół The Prodigy wielokrotnie występował w Polsce na największych festiwalach - Jarocin 2016, Open'er 2009 i 2015, Orange Warsaw 2012 i 2014, Przystanek Woodstock 2011, Coke Live 2008, a także na swoich koncertach.