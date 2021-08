The Offspring po pierwszym koncercie bez Pete'a Parady. Kto go zastąpił?

Zespół The Offspring ruszył w trasę koncertową, która obejmie Amerykę Północną i Europę. Pierwszy koncert odbył się 8 sierpnia w Los Angeles.

Jak się okazało chwilę przed startem, grupa występuje bez perkusisty Pete'a Parady. Muzyk został wyrzucony z zespołu, ponieważ nie poddał się szczepieniu na koronawirusa. Parada w opublikowanym komentarzu wyjaśnił, że cierpli na zespół Guillaina-Barrégo, przez który jego układ odpornościowy niszczy układ nerwowy. Dodał, że lekarz odradził mu szczepienie.

"Mam do przekazania kilka przykrych i trudnych wiadomości. Wiem, że wielu moich bliskich przyjaciół i rodziny wolałoby najpierw usłyszeć to bezpośrednio ode mnie - przepraszam za publiczny charakter mojego wyznania, ale nie wiem, jak miałbym przeprowadzać tę rozmowę tyle razy" - zaczął.



"Biorąc pod uwagę moją historię medyczną i skutki uboczne szczepień, mój lekarz poradził mi, abym się teraz nie szczepił. Złapałem wirusa ponad rok temu, był dla mnie łagodny - więc jestem pewien, że dam sobie z nim radę ponownie, ale nie jestem pewien, czy przetrwałbym kolejną poszczepienne odczyny z zespołem Guillain-Barrégo" - tłumaczył.



"Ponieważ nie jestem w stanie dostosować się do tego, co staje się coraz bardziej nakazem w branży, zdecydowano, że niebezpieczne jest dla mnie przebywanie w pobliżu innych, w studiu i na trasie. Wspominam o tym, ponieważ nie zobaczycie mnie na nadchodzących koncertach. Nie żywię urazy do mojego zespołu. Robią to, co uważają za najlepsze dla nich i ja robię to samo. Życzę całej rodzinie The Offspring wszystkiego najlepszego" - dodał.



Na pierwszym koncercie Parada został zastąpiony przez Josha Freese'a, który współpracował już The Offspring jako muzyk sesyjny. Grał także m.in. z Devo, The Vandals, Nine Inch Nails, A Perfect Circle i Guns N' Roses. Nie jest wiadome na razie, czy Freese dołączył do składu The Offspring na stałe.