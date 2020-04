The Offspring: Cover "Here Kitty Kitty" bohatera "Króla tygrysów" Joe Exotica

Nie słabnie zainteresowanie dokumentem Netfliksa "Król tygrysów". Kolejnymi artystami, którzy postanowili wykorzystać popularność tego serialu i jego bohaterów, są muzycy z grupy The Offspring. W warunkach kwarantanny domowej wykonali cover utworu Joego Exotica zatytułowanego "Here Kitty Kitty".

Jeden z tygrysów uratowanych z zoo należącego do Joe Exotica /Helen H. Richardson/MediaNews Group/The Denver Post /Getty Images

Na bogatej liście zajęć, jakimi parał się Joe Exotic jest tworzenie muzyki country. Choć wiele osób jest przekonanych, że Exotic sam wykonuje swoje utwory, w rzeczywistości jego piosenki nagrała formacja Clinton Johnson Band. Jednemu z tych utworów, "Here Kitty Kitty", towarzyszy wyprodukowany przez Exotica teledysk.

Wideo Joe Exotic Country Music "Here Kitty Kitty"

Jego bohaterką jest osoba łudząco przypominająca Carole Baskin. W teledysku karmi ona tygrysy kawałkami ciała swojego męża. Carole Baskin to właścicielka azylu dla dzikich zwierząt, która oskarżyła Exotica o to, że wynajął mordercę, który miał ją zabić.

W efekcie "muzyk country" i właściciel zoo trafił do więzienia, gdzie odsiaduje wyrok 22 lat pozbawienia wolności. Przez lata Exotic robił wszystko, by zaszkodzić Baskin. W efekcie jego działań, a także treści dokumentu Netfliksa "Król tygrysów", wróciło pytanie: czy Baskin miała coś wspólnego z tajemniczym zaginięciem swojego męża?

Sprawami Exotica i Baskin dziś żyje cała Ameryka, nic więc dziwnego, ze kolejni artyści próbują to wykorzystać. Do tego grona należy grupa The Offspring, która nagrała cover piosenki "Here Kitty Kitty" i nagrała do niej teledysk. Ich klip nie jest tak kontrowersyjny jak oryginał.

Wokalista Dexter Holland i gitarzysta Kevin Wasserman wykonują piosenkę z maskami ochronnymi na twarzy, a w tle widać perkusistę Pete'a Paradę w kostiumie tygrysa. Do muzyków dołączają potem tańczące koty.

"Podobnie jak i wielu z was, nam również w ostatnich dniach zaczyna odbijać. Chcieliśmy więc zrobić coś fajnego i sprawić, że się uśmiechniecie" - czytamy w opisie filmiku wrzuconego na Youtube. Klip w ekspresowym tempie zanotował półtora miliona wyświetleń.