The Circle: Album "Of Awakening" gotowy. Kiedy premiera?

Nowy album The Circle zmiksował i poddał masteringowi Miiro Varjus z Wavescape Productions. Okładkę "Of Awakening" zaprojektowała fińska artystka Awinita Alm. W utworze tytułowym na skrzypcach zagrał gościnnie Tim Charles z australijskiego Ne Obliviscaris.

Dodajmy, że wokalistą The Circle jest urodzony w Pakistanie, od lat mieszkający w Finlandii Asim Searah, znany także z Damnation Plan i Wintersun.

"Wzmocnione mieszanką agresji i dysharmonii, acz wciągające słuchacza w pełen smutku i niepokoju nastrój, pięć kompozycji znajdujących się na 'Of Awakening' zabiera odbiorców w otchłań black / doom metalu zespoloną z progresywnymi i symfonicznymi elementami, którą The Circle określają jako 'art metal'" - czytamy o następcy debiutu "Metamorphosis" z 2021 roku. Drugi longplay grupy z Dolnej Saksonii będzie mieć swą premierę 18 sierpnia nakładem niemieckiej AOP Records (CD, na winylu, cyfrowo).

Z nową kompozycją "Ashes And Fading Tides" The Circle możecie się zapoznać poniżej:

Wideo The Circle - Ashes and Fading Tides (Official Track 2023)

The Circle - szczegóły albumu "Of Awakening" (tracklista):

1. "Ruins, My Dying World"

2. "Of Awakening"

3. "Afflux"

4. "Reign Of The Black Sun"

5. "Ashes And Fading Tides".