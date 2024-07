The Bridge City Sinners w Polsce. Mroczny folk z USA na żywo w Warszawie

Oprac.: Karolina Kopeć

The Bridge City Sinners, amerykański zespół folkowy o punk rockowych korzeniach, zagrają swój pierwszy koncert w Polsce 28 lipca w warszawskiej Hydrozagadce. Będzie to okazja do usłyszenia na żywo utworów z ich najnowszego albumu "In the Age of Doubt".