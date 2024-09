Magdalena Wójcik zdobyła ogromną popularność dzięki zespołowi Goya, który założyła wraz z Grzegorzem Jędrachem (gitara) i Rafałem Gorączkowskim (klawisze). Grupa wylansowała takie przeboje jak "Smak słów" i "Tylko mnie kochaj".

Niewiele osób wie, że Goya dalej funkcjonuje na rynku muzycznym, a Wójcik stoi za sukcesem wielu polskich gwiazd jako autorka tekstów piosenek.

Goya: Jak to wszystko się zaczęło?

Magdalena Wójcik przygodę z muzyką rozpoczęła w rodzinnym Krasnymstawie. Jako nastolatka brała udział w przeglądach piosenek oraz śpiewała w kilku lokalnych zespołach, które nie przyniosły jej popularności.

Pierwszy przełom w karierze nastąpił, gdy członkowie zespołu Stare Dobre Małżeństwo namówili ją do nagrania demo pt. "Tłuczone szkło". Wydanie zwróciło uwagę dyrektora wytwórni EMI Music Poland (wówczas Pomaton EMI), co doprowadziło do podpisania kontraktu.

W 1995 roku powstał zespół Goya, który firma EMI wzięła pod swoje skrzydła. Trzy lata później na rynku pojawił się debiutancki album grupy, gdzie znalazły się takie single jak "Bo ya", "Śpij i śnij" oraz "Kupię sobie dom".

Kluczowym momentem był 2003 rok, kiedy Goya miała zaszczyt supportować koncert Petera Gabriela w Poznaniu. Dodatkowo światowej sławy skrzypek Nigel Kennedy zaprosił Magdalenę Wójcik do wspólnego występu w Warszawie i Krakowie. W międzyczasie grupa wydała kolejny krążek "Kawałek po kawałku".

Dzięki świetnie rozwijającej się karierze formacja wzięła udział w Krajowych Eliminacjach do Eurowizji 2004. Zajęła szóste miejsce, przegrywając z zespołem Blue Cafe, który ostatecznie reprezentował Polskę w światowym konkursie.

Rok później Goya wydała trzeci album studyjny "Smak słów", zyskując niebotyczną popularność, a jej sukces został uhonorowany nagrodą Fryderyk w kategorii "Album Pop". Nagrano również piosenkę "Tylko mnie kochaj", która znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu o tej samej nazwie, co jeszcze bardziej umocniło pozycję grupy na polskiej scenie muzycznej.

Przez następne 20 lat muzycy kontynuowali wspólną działalność, regularnie wydając nowe płyty. Od 2007 roku ukazały się kolejno: "Horyzont Zdarzeń", "Od wschodu do zachodu", "Chwile", "Widoki" oraz "Rozdział VIII". Niestety, krążki nie zdobyły większego uznania.

"Nigdy nie byliśmy tak popularni, żeby to w jakiś sposób przeszkadzało. Nie byliśmy na pierwszych stronach gazet. Bardziej wynikała ona [sława - przyp. red] z popularności utworów, co nam jak najbardziej pasowało. 'Smak słów' czy 'Tylko mnie kochaj' były grane przez stacje radiowe i tak jest do tej pory" - wspominała Magdalena Wójcik w 2022 roku.

Magdalena Wójcik o współpracy z zespołem: "Były trudne momenty"

W 2022 roku wokalistka ujawniła, że Goya nieustannie rozwijała swoją działalność, dzięki współpracy z ważnymi dla niej osobami, m.in. mężem Grzegorzem Jędrachem, gitarzystą grupy.

"Myślę, że udaje się w dużej mierze dlatego, że współpracuję z mężem oraz klawiszowcem, który jest naszym przyjacielem i znamy się od wielu lat. Zgadujemy każdy swój kolejny krok, bo znamy się doskonale. Przyjemność, którą mamy z tworzenia nowych rzeczy, trzyma nas razem. Gdybyśmy stracili tę radość, to na pewno by się rozpadło. Wielu zespołom, które zaczynały w latach 90., nie udało się przetrwać próby czasu. Były trudne momenty, kryzysy, kiedy nie mieliśmy kontraktu, nie wiedzieliśmy, czy uda się wydać coś nowego. Nie poddaliśmy się i postawiliśmy wszystko na jedną kartę" - mówiła w rozmowie z Plejadą.

Wokalistka Goyi pracuje z topowymi artystami! Stoi za sukcesem wielu gwiazd

Niewielu wie, że Magdalena Wójcik spełnia się jako autorka tekstów dla czołowych polskich artystów. Pracowała z takimi gwiazdami jak Ewa Farna, Cleo, Urszula czy Marcin Sójka. Co więcej, jest współautorką niemal wszystkich piosenek znajdujących się na dwóch pierwszych albumach sanah: "Królowa Dram" oraz "Irenka".

"Napisałam z Zuzią teksty na dwie pierwsze płyty, w tej chwili ona już sama pracuje nad swoimi tekstami. To jest naturalna kolej rzeczy, bo ona się totalnie rozwija, jest niezwykle zdolną osobą i bardzo mocno jej kibicuję. Nie ukrywam, że to była dla mnie ogromna przyjemność, bo zaczęłyśmy pracować, gdy Zuzia nie była jeszcze tak popularna, to były jej początki i nie było wiadomo, co z tego wyniknie" - mówiła wokalistka zespołu Goya.

Wójcik działała także z Natalią Zastępą przy utworze "Błysk". Oprócz tego jest jedną z twórczyń kilku utworów bryskiej oraz wielkiego przeboju Sylwii Grzeszczak "och i ach". Na koncie posiada również współpracę z Sarą James.

"Miałam olbrzymią przyjemność napisana tekstu do polskiej wersji reklamy Coca-Coli 'Magia jest w nas', którą Sara śpiewa, więc też mam jakiś malutki wkład w jej wykonanie utworu. Oczywiście kibicuję jej, zaszła bardzo daleko i życzę jej, aby to się przełożyło na międzynarodową karierę" - wspominała wokalistka.

Celebrytka przyznała, że koncertowanie z Goyą "nie do końca jej wystarczało". Natomiast zawsze marzyła, aby pracować przy tekstach piosenek dla innych artystów.

