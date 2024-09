25 sierpnia Roxie Węgiel i Kevin Mglej wzięli ślub w kościele świętego Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni na Podkarpaciu. To wydarzenie było jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów tego lata, na którym pojawili się, m.in. Michał Kassin , Anastazja Maciąg oraz Maffashion , która zdradziła, jak przebiegała uroczystość.

"To było genialne wydarzenie, piękne wydarzenie, bez nadęcia, wszyscy się super bawili i super czuli. [...] To było takie wesele, że osoby organizujące nie zastanawiały się, jakie ono ma być. Miało być komfortowo. Nikt nikogo do niczego nie zmuszał. [...] Było naprawdę bardzo swobodnie" - relacjonowała celebrytka dla Pudelka.