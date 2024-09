"To autentyczna historia o rozstaniu, która ukazuje wszystkie jego etapy - od smutku, przez szaleństwo, aż po akceptację i odnalezienie wolności. To numer dla wszystkich dziewczyn, które stawiają siebie na pierwszym miejscu, mimo że bywa to trudne" - czytamy w informacji o piosence "Letnia euforia" ( zobacz teledysk! ).

Julia Urbańska, posługująca się na muzycznej scenie pseudonimem Jurbaska, w teledysku skupia się na własnej przemianie.

"Lato się nie kończy, słuchajcie 'Letnia Euforia' sialala" - zachęca Julia na Instagramie, gdzie ma ponad 18 tys. fanów.



"To symboliczne przedstawienie odcięcia się od dawnych emocji i dawnej wersji siebie. Warto zwrócić uwagę na dziewczynę, która tańczy w klubie, co jest nawiązaniem do przeszłości artystki. To delikatna wskazówka, że ten etap jej życia również dobiegł końca" - czytamy.

Julia Urbańska z "Top Model" odcina się od przeszłości

Wcześniej Julia była zawodową tancerką, brała udział w licznych turniejach i mistrzostwach tanecznych, wielokrotnie zdobywając miejsca na podium. Jednym z jej sukcesów jest 8. miejsce w mistrzostwach Polski w 2023 roku.

W 2023 r. pojawiła się też w 12. edycji "Mam talent". Na castingu zachwyciła wszystkich czterech jurorów, mimo że ma zaledwie 160 cm wzrostu.



"Dla fotografa najważniejsza jest twarz, piękne spojrzenie i to, co pokazujesz oczami. A tam jest bardzo dużo i jest to bardzo intrygujące, ja bym chciał się dowiedzieć więcej, więc jestem na tak" - komentował z uznaniem Marcin Tyszka.

