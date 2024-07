Muzycy z Ontario odwiedzą Polsce w ramach europejskiej trasy koncertowej, na której zagrają blisko 50 koncertów. Zasłużona kanadyjska formacja, która wbrew przeciwnościom losu działa już grubo ponad 40 lat, promować będzie na niej swój 20. album "One And Only". Wydany pod koniec czerwca materiał z nalepką hamburskiej AFM Records, wyprodukowano - podobnie jak cztery poprzednie płyty Anvil - w niemieckim studiu Soundlodge, gdzie za konsoletą zasiedli Martin "Mattes" Pfeiffer i Jörg Uken.

Nowe dokonanie twórców pomnikowego "Metal On Metal" (1982 r.) pilotują trzy single: "Feed Your Fantasy", "Truth Is Dying" i "World Of Fools". Ostatniego z nich możecie posłuchać poniżej: