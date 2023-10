The Breathing Process z nową EP-ką "Todeskrone". Kiedy premiera?

Nowy materiał muzyków z Pensylwanii, których twórczość łączy w sobie symfoniczny death i black metal z pierwiastkami deathcore'u, wyprodukował w całości Simone Pietroforte.

"Empty, Not Alone", "Hell Is Almost Heaven", "Clawed" i tytułowy "Todeskrone" - to kompozycje przygotowane na nową EP-kę Amerykanów, której premierę w barwach kalifornijskiej Unique Leader Records zaplanowano na 24 listopada.

"Labyrinthian", czwarty duży album The Breathing Process, który obchodzi właśnie 20. urodziny, ujrzał światło dzienne w 2021 roku.

Reklama

EP-kę “Todeskrone" promuje wideoklip do utworu "Empty, Not Alone", który możecie zobaczyć poniżej: