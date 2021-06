The Breathing Process: Album "Labyrinthian" w szczegółach

Formacja The Breathing Process z USA ma już za sobą nagrania czwartego longplaya.

Zespół The Breathing Process nagrał nowy materiał /materiały prasowe

Reklama

"Labyrinthian", pierwsza od trzech lat płyta amerykańskiej grupy łączącej w swojej twórczości symfoniczny black / death metal z deathcore'owym przytupem, wyda kalifornijska Unique Leader Records.

Reklama

Premierę zaplanowano na 8 października.

Na nowym materiale The Breathing Process usłyszymy dwóch gości, w utworze "Wilt" zaśpiewał bowiem David Simonich z deathcore'owego Signs Of The Swarm z Pittsburgha, a w numerze tytułowym brytyjski wokalista Jamie Graham z zespołu Viscera.

Miksem i masteringiem "Labyrinthian" zajął się Dave Otero.

Teledysk "Wilt" The Breathing Process możecie zobaczyć poniżej:

Clip Wilt - ft. David Simonich

Oto lista utworów albumu "Labyrinthian":

1. "Terminal"

2. "Shadow Self"

3. "Wilt"

4. "A Savage Plea"

5. "Labyrinthian"

6. "I Sleep, I Wake"

7. "Heir To None"

8. "Shroud"

9. "Atlas"

10. "We, The Drowned".