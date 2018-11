​The Beatles i 50 lat "Białego albumu". Zobacz teledysk "Glass Onion"

Z okazji 50-lecia "Białego Albumu" The Beatles do sieci trafił nowy teledysk do piosenki "Glass Onion". To utwór pełen cytatów z repertuaru Fab Four. Sam teledysk został zmontowany w większości z materiałów archiwalnych.

The Beatles w 1967 roku /Potter/Express/Hulton Archive /Getty Images

"The Beatles", dziewiąty album w dorobku The Beatles funkcjonujący wśród fanów, jako "Biały Album" (okładka w tym kolorze) doczeka się wyjątkowego wydania. 50 lat po premierze oryginału, krążek pojawi się w nowej, zremasterowanej wersji już 9 listopada.

Wydawnictwo poprzedza wideo z utworem "Glass Onion" (Szklana cebulka), piosenką będącą cytatami z repertuaru grupy.

"Powiedziałem ci o Truskawkowych Polach, wiesz, to miejsce, gdzie nic nie jest prawdziwe" - zaczyna się piosenka. Chodzi oczywiście o utwór "Strawberry Fields Forever" z minialbumu "Magicall Mystery Tour". "Powiedziałem ci o morsie i mnie, wiesz, że jesteśmy tak blisko, jak możemy być. Oto następny klucz dla was wszystkich, morsem był Paul. Stojąc na żelaznym lądzie, pani Madonna próbuje wiązać koniec z końcem, patrząc przez szklaną cebulę" - brzmi druga zwrotka piosenki.



Są tu odnośniki do utworów "I Am The Walrus" (Jestem morsem") ze wspomnianego minialbumu oraz do "lady Madonna".

"Powiedziałem ci o głupcu na wzgórzu" - nawiązanie do "Fool on the Hill" (Głupiec na wzgórzu). "Naprawiając dziurę w oceanie" - to aluzja do tekstu "A Day in the Life" z albumu "Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band", gdzie John Lennon śpiewa: "Przeczytałem dziś w gazecie, o rany!, o czterech tysiącach dziur w Blackburn w Lancashire, i choć dziury były raczej małe, musieli je wszystkie policzyć, teraz już wiedzą, ile dziur potrzeba, by zapełnić Albert Hall".

Tak jak "Glass Onion" upstrzone jest cytatami z piosenek Betlesów, tak "Biały album" to niemalże encyklopedia stylów muzycznych: od "Back in the U.S.S.R.", piosenki utrzymanej w konwencji przebojów Beach Boys, poprzez "Ob-La-Di, Ob-La-Da", największego przeboju płyty, "While My Guitar Gently Weeps", bluesowej ballady, do delikatnej, gitarowej "Julii", folkowego "Rocky Racoon", do "Helter Skelter", ostrego kawałka, który okrył się złą sławą. Już po wydaniu płyty tytułem tym posłużył się Charles Mason, a właściwie jego kompanii, który nabazgrali napis na wilii Romana Polańskiego i zabitej tam jego żony Sharon.

Na lata piosenka wypadła z obiegu. Ostatnio wykonuje ja Paul McCartney, a Bono zapowiada ją na koncertach U2, jako kawałek, który Manson "skradł Beatlesom".



"Biały album" utrzymywał się na szczycie listy sprzedaży w Wielkiej Brytanii przez 22 tygodnie. W recenzji "Rolling Stone", która ukazała się po premierze, można było przeczytać: "To najlepszy album, który kiedykolwiek wydali, a tylko The Beatles mogli dokonać tej sztuki, by przebić samych siebie.