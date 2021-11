Dokument ma opierać się na prawie 60-godzinnym materiału wideo z nagrywania przez The Beatles płyty roboczo zatytułowanej "Get Back", a którą dziś znamy jako "Let it Be". Oprócz tego po raz pierwszy zobaczymy w całości legendarny koncert na dachu. Reżyserem obrazu jest Peter Jackoson, znany m.in. z trylogii "Władca Pierścieni"

"The Beatles: Get Back: to 3-odcinkowy serial dokumentalny. Każdy epizod będzie trwał dwie godziny. Produkcja będzie dostępna w platformie streamingowej Disney+, która w dalszym ciągu nie jest dostępna w Polsce.

Reklama

W krótkim wideo widzimy jak Czwórka z Liverpoolu ogrywa piosenkę "I've got a feeling". Utwór jest połączeniem kompozycji McCartneya i Lennona: "I've got a feeling" oraz "Everybody had a hard year". Na płycie oprócz muzyków The Beatles zagrał również Billy Preston na klawiszach.



Wideo Watch the first clip from The Beatles: Get Back - which premieres on Disney+ from November 25

Do największych przebojów The Beatles należą "She Loves You", "Yesterday", "All You Need is Love" i "Hey Jude". "Czwórka z Liverpoolu" zrewolucjonizowała rynek muzyczny,

Paul McCartney dwukrotnie wystąpił w Polsce - w 2013 roku w Warszawie oraz 2018 w krakowskiej Tauron Arenie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Paul McCartney: Moim celem była prostota INTERIA.PL

50 lat bez The Beatles. Najsłynniejsze teorie spiskowe dotyczące zespołu 1 / 7 Paul nie żyje. Paul McCartney miał zginąć w wypadku samochodowym w 1966 roku. Zwolennicy tej teorii dopatrywali się znaków głównie na okładkach albumów grupy oraz w odtwarzanych od tyłu piosenkach. McCartney miał zostać zastąpiony sobowtórem o imieniu William Campbell, a całą sprawę wyciszyły brytyjskie służby, aby nie doprowadzać do masowych samobójstw fanów. Na zdjęciu Paul McCartney z kolegami na okładce płyty "Abbey Road". Muzyk jest na niej bosy, co miało być symbolem martwego człowieka. Członkowie grupy mieli natomiast przypominać orszak pogrzebowy. Gwiazdor trzyma też papierosa w prawej ręce (normalnie jest leworęczny), co miało wskazywać na sobowtóra. Źródło: East News Autor: Ferrari Press udostępnij