Paul McCartney (The Beatles) "zdissował" Johna Lennona?

Ukazała się długo oczekiwana przez fanów książka o twórczości Paula McCartneya pt. "The Lyrics". Legendarny Beatles wyjaśnił w niej znaczenia piosenek, których jest autorem. W najnowszym wywiadzie opowiedział o piosence, która miała być prztyczkiem w nos Johna Lennona.

McCartney opowiedział, że gdyby nie ataki ze strony Lennona, pewnie by takiej piosenki nie napisał. "Ta piosenka została napisana mniej więcej rok po rozpadzie Beatlesów" - wyjaśnił McCartney podczas wywiadu w BBC Radio 4 Inside the Songs, cytując zapisane w książce wspomnienia.

"W tym czasie John wbijał mi szpilki swoimi piosenkami, a jedna czy dwie z nich były naprawdę okrutne. Nie wiem, co poza wymierzeniem mi policzka chciał osiągnąć. Cała ta sprawa naprawdę mnie zirytowała. Postanowiłem odwzajemnić atak, choć było to dość zawoalowane, bo nie jestem takim tekściarzem. To było jak diss w latach 70." - dodał muzyk.

Rzeczywiście, w piosence "Too many people" z wydanej w 1971 roku płyty "Ram", McCartney atakuje byłego kolegę z zespołu.



"Pomysł ludzi pouczających innych był zdecydowanie wymierzony w Johna, który mówił wszystkim, co powinni robić" - przyznał McCartney. "Miałem dość mówienia mi, co mam robić, więc napisałem tę piosenkę... Pierwsza zwrotka i refren mają prawie całą złość, jaką mogłem zebrać. Kiedy nagrywałem wokal w drugiej linijce: 'Too many reaching for a piece of cake' ('Zbyt wielu sięga po kawałek tortu'), pamiętam, że zaśpiewałem to jako 'piss off cake' ('piss off' - odwal się), co można usłyszeć, jeśli się wsłuchasz".

W piosence miało się oberwać się także Yoko Ono, żonie Lennona.

W pierwotnej wersji Macca miał zaśpiewać nie "That was your first mistake / You took your lucky break and broke it in two" jak słyszymy na płycie ("To był Twój pierwszy błąd, wziąłeś swój łut szczęścia i złamałeś go na pół"), tylko ""That was your first mistake / Yoko took your lucky break and broke it in two" ("To był Twój pierwszy błąd, Yoko wzięła Twój łut szczęścia i złamała go na pół"). Ostatecznie jednak McCartney zmienił wersy.



Książka "The Lyrics" Paula McCartneya ukazała się 5 listopada 2021 roku. Niestety póki co, nie ma informacji o jej polskim wydaniu.