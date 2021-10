Paul McCartney: "The Rolling Stones to bluesowy cover band". Wybuchnie kłótnia?

Wiadomości

Były muzyk The Beatles promuje ostatnio reedycję albumu "Let It Be" i wypowiada osądy, przez które znowu mówią o nim fani muzyki na całym świecie. Tym razem ponownie wypowiedział się na temat zespołu The Rolling Stones, czyli głównego "konkurenta" The Beatles z lat 60.

Paul McCartney zdenerwował fanów The Rolling Stones /Pierre Suu /Getty Images