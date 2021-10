The Beatles debiutują na TikToku. Ilu mają już fanów?

Debiut The Beatles na TikToku odbywa się nieprzypadkowo właśnie teraz. Poprzedza on premierę serialu dokumentalnego "Get Back", o słynnych muzykach z Liverpoolu.

The Beatles i serial "Get Back" - kiedy premiera i gdzie oglądać?

Peter Jackson, twórca "Władcy pierścieni" skupił się na ostatnim roku funkcjonowania zespołu. Reżyser przejrzał ponad 60 godzin materiałów, które nigdy wcześniej nie ujrzały światła dziennego. Filmy te zostały nagrane w 1969 roku, kiedy muzycy nagrywali album "Let It Be". Pierwszy odcinek serialu trafi na platformę Disney+ 25 listopada.

Jeśli zaś chodzi o TikTokerów, ci mają teraz do dyspozycji 36 największych przebojów Beatlesów oraz kilka niszowych piosenek, jak m.in. ostatni nagrany przez nich utwór. Do tego dochodzą fragmenty nagrań wideo z sesji studyjnych do albumu "Let It Be". Wkrótce pojawią się też pogłębione analizy konkretnych piosenek dokonane przez dwóch żyjących muzyków zespołu: Paula McCartneya i Ringo Starra.

Na razie profil grupy ma ponad 200 tys. fanów. Jeden z filmików ma ponad 1,1 mln odsłon.



Wcześniej na TikToku pojawiło się oficjalne konto Johna Lennona - stało się to 9 października 2020 r., w dzień jego 70. urodzin. W ślad za nim aplikację "skolonizowali" kolejni Beatlesi - McCartney, Starr i George Harrison.

