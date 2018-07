​Terrorizer: Nowa płyta "Caustic Attack"

Kultowa grupa Terrorizer z USA nagrała nowy album.

Terrorizer szykuje się do premiery /Oficjalna strona zespołu

"Caustic Attack", czwarta i pierwsza od sześciu lat płyta death / grindcore’owego Terrorizer, będzie mieć swą premierę jesienią nakładem nowojorskiej The End Records.

"Powrót do codziennego grania jest czymś wspaniałym. Ciężko pracowałem nad powrotem do zdrowia i widzę, że cały ten wysiłek naprawdę się opłacił, ponieważ grając nowe utwory, czuję się tak samo jak w 1990 czy 2000 roku. Czuję się młodo i gram bez najmniejszych problemów. A nie jest to łatwe, gdyż nowy album cechuje wiele zmian, gra na podwójnej stopie i szybkie blasty" - mówi Pete Sandoval, były perkusista Morbid Angel, który kilka lat temu przeszedł operację kręgosłupa.

"Caustic Attack" wyprodukował Jason Suecof (Deicide, All That Remains, Kataklysm, Battlecross) w studiu Audiohammer na Florydzie.

Okładkę zaprojektował Timbul Cahyono, artysta współpracujący m.in. z Rotting Christ i Pyrexia.

W aktualnym składzie Terrorizer u boku Sandovala figurują od 2013 roku gitarzysta Lee Harrison (na co dzień perkusista Monstrosity) oraz grający na basie wokalista Sam Molina.

Posłuchaj klasycznego numeru "Fear Of Napalm" Terrorizer z kanonicznego debiutu "World Downfall" z 1989 roku: