Teresa Werner ujawnia swoje rodzinne sekrety. Tego o niej nie wiecie

W książce "Marzeniami do sukcesu" Teresa Werner ( sprawdź! ) przedstawia fanom swoją najbliższą rodzinę. Znalazły się tam m.in. rozmowy z córką, mężem i ojczymem, którego sama wokalistka od zawsze nazywa tatą.

"Tak naprawdę jedyne, o co dziś muszę dbać, to zdrowie oraz zdrowie i szczęście najbliższych" - podkreśla ikona śląskiej piosenki, która swoją prywatność stara się trzymać w tajemnicy.

Teresa Werner i jej rodzina. Kim są najbliżsi ikony śląskiej piosenki?

Od 2010 r. mężem Teresy jest Wiesław Werner. Wokalistka z pierwszego małżeństwa ma dorosłą córkę Joannę, która mieszka obecnie w Częstochowie. W teledysku do piosenki "Szczęśliwi we dwoje" możemy podziwiać piosenkarkę i jej męża w scenerii Zamku w Mosznej.

- Mój mąż to spokojny, zrównoważony człowiek, towarzyszy mi niemal we wszystkich projektach - podkreślała wokalistka w rozmowie z Interią.



- Jestem urodzoną optymistką, niektórzy mówią, że szczęściarą. Faktem jest, że urodziłam się w czepku, ale czy to coś znaczy? Moje dzieciństwo miałam trudne, nie przelewało się w domu. Ojca straciłam zaraz po moim urodzeniu, mama wychowywała mnie sama, jednocześnie pracując. Musiałam od najmłodszych lat radzić sobie sama - wspominała.

Ojczymem wokalistki jest Zygfryd Heiduk, którego od zawsze nazywała tatą."Kiedy babcia Tereni była chora, a wszyscy się smucili, ona potrafiła wejść na stół i zaśpiewać wesołą piosenkę. Chciała jakoś pomóc. To był odruch, który wzruszył nie tylko babcię, ale i całą rodzinę" - opowiada Zygfryd w książce "Marzeniami do sukcesu".



W ostatnim czasie wokalistka wypuściła piosenkę "Do mnie wróć" , a 20 stycznia rozpoczyna kolejną serię koncertów. W sumie do połowy kwietnia ma zaplanowane 18 występów w całej Polsce.



"Zagrałam dla was tysiące koncertów w dużych miastach, miasteczkach i wsiach. Te 10 lat było dla mnie bardzo ważne. Spotkałam na swojej drodze wielu wspaniałych ludzi, którzy swoim pozytywnym myśleniem i wieloma talentami inspirowali mnie do jeszcze cięższej i bardziej wytrwałej pracy. To właśnie z wami przez te 10 lat budowałam mój sukces. Pamiętam o wszystkich, którzy okazali mi swoje wsparcie i na których mogę liczyć" - tak podsumowywała ostatnią dekadę.

Teresa Werner - kim jest gwiazda śląskiej piosenki?

Nazywana ikoną śląskiej piosenki Teresa Werner debiutowała jako 16-latka w Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk", z którym występowała na całym świecie. Pojawiła się m.in. na Broadwayu i w Carnegie Hall w Nowym Jorku.

- W wieku 16 lat musiałam też rozpocząć bardzo odpowiedzialne, dorosłe życie, łącząc szkołę z pracą zawodową. Byliśmy wizytówką kultury z Polski, to zobowiązywało. Zespół "Śląsk" był postrzegany jako coś niewyobrażalnie elitarnego. Wszyscy czuliśmy, że nasza praca jest wyjątkowa. Dawaliśmy z siebie maksimum możliwości. Miałam zaszczyt przepracować w tym wspaniałym zespole 32 lata i 8 miesięcy. Nawet nie zauważyłam, kiedy ten czas przeleciał - wspominała w rozmowie z Interią.

W 2011 r. rozpoczęła swoją karierę solową, wydając płytę "Spełnić marzenia" promowany singlem "Miłość jest piękna" ( sprawdź! ).

W krótkim czasie Werner zdobyła sporą popularność na Śląsku, regularnie zdobywając tytuł wykonawcy roku regionalnej telewizji TVS.

Do największych przebojów wokalistki należą m.in. "Dałabym ci dała", "Miłość jest piękna", "Szczęśliwi we dwoje" ( posłuchaj! ), "Kocham swoje morze" ( posłuchaj! ), "Spełnić marzenia" ( posłuchaj! ), "Trzeba zacząć żyć" i "Miłość to nie zabawa". Teledyski do tych piosenek zebrały po kilka-kilkadziesiąt mln odsłon.

Na początku października 2020 r. na antenie Polo TV pojawił się program "Koncert życzeń z Teresą Werner". Razem z Teresą Werner prowadzi go prezenter Polo TV - Maciej Smoliński.