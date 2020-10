Teresa Werner i nowa płyta "Sekret miłości". Kiedy premiera "Koncertu życzeń" w Polo TV?

"Niech koi wasze serca, inspiruje i dodaje energii" - tak do słuchania swojego nowego albumu "Sekret miłości" zachęca gwiazda śląskich szlagierów Teresa Werner.

Teresa Werner promuje nową płytę /Krzysztof Kuczyk / Agencja FORUM

W najbliższą niedzielę (4 października, początek godz. 12:05) w Polo TV wokalistka pojawi się jako prowadząca "Koncertu życzeń z Teresą Werner". U jej boku pojawi się prezenter Polo TV - Maciej Smoliński.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zapowiedź programu "Koncert życzeń z Teresą Werner" Polo TV

W trakcie programu, widzowie będą mogli składać swoim bliskim SMS-owe życzenia. Podczas koncertu życzeń, pojawią się m.in. Mariusz Kalaga, Don Wasyl, Bayer Full czy Tobi z Monachium.

Nazywana ikoną śląskiej piosenki Teresa Werner debiutowała jako 16-latka w Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk", z którym występowała na całym świecie. Pojawiła się m.in. na Broadwayu i w Carnegie Hall w Nowym Jorku.

W 2011 r. rozpoczęła swoją karierę solową, wydając płytę "Spełnić marzenia" promowany singlem "Miłość jest piękna" ( sprawdź! ).

Clip Teresa Werner Miłość jest piękna

W krótkim czasie Werner zdobyła sporą popularność na Śląsku, regularnie zdobywając tytuł wykonawcy roku regionalnej telewizji TVS.

Do największych przebojów wokalistki należą m.in. "Dałabym ci ciała", "Miłość jest piękna", "Szczęśliwi we dwoje" ( posłuchaj! ), "Kocham swoje morze" ( posłuchaj! ), "Spełnić marzenia" ( posłuchaj! ), "Trzeba zacząć żyć" i "Miłość to nie zabawa". Teledyski do tych piosenek zebrały po kilka-kilkadziesiąt mln odsłon.

Clip Teresa Werner Dałabym Ci dała

"Jest mi niezmiernie miło, że nowy program wzbudza tak duże zainteresowanie i napływa do mnie niewyobrażalna ilość życzeń. Już nie mogę doczekać się spotkania z Wami" - podkreśla Teresa Werner na Facebooku, gdzie ma ponad 52 tys. fanów.

Wideo Sekret miłości

Najmocniej skrywana tajemnicą Teresy Werner jest jej prawdziwy wiek - w sieci fani nieustająco spekulują na ten temat. 10 marca 2017 r. w Bieruniu odbył się urodzinowy koncert wokalistki, ale nie wiadomo, czy to właśnie wtedy przypada dokładna rocznica jej urodzin.

Od 2010 r. mężem pani Teresy jest Wiesław Werner. Gwiazda śląskiej piosenki z pierwszego małżeństwa ma córkę Joannę.

Instagram Post

Oto szczegóły płyty "Sekret miłości":

1. "Sekret miłości"

2. "Oczy twe"

3. "Serce dziewczyny"

4. "Jedno życie"

5. "Statek miłości"

6. "Serce moje, duszo moja"

7. "Obiecałam ci"

8. "Za wszystkie twoje zdrady"

9. "Mężczyzna"

10. "Dokąd mnie zabierzesz dziś"

11. "Czy to jest miłość"

12. "Bez ciebie tak smutno"

13. "Miłość to my"

14. "Nie traćmy nawet dnia"

15. "Karuzela"

16. "Wydawajcie się dziewczęta"

17. "Serce kocha"

18. "Warto żyć"

19. "Szczęśliwą być"

20. "Moja mamo".