Tercet Egzotyczny: Izabela Skrybant-Dziewiątkowska pokonała raka

Choć od diagnozy miała żyć raptem trzy, cztery miesiące, Izabela Skrybant-Dziewiątkowska pokonała raka trzustki - czytamy w "Gazecie Wrocławskiej".

We wrześniu 2017 r., dwa dni po występie na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, Izabela Skrybant-Dziewiątkowska trafiła do szpitala. Lekarz wówczas stwierdził żółtaczkę i zlecił dalsze badania.

Teraz okazuje się, że przy okazji wykryto u wokalistki Tercetu Egzotycznego raka trzustki.

"Dobrze, że ta żółtaczka mi się przyplątała, bo inaczej bym z tym rakiem chodziła i nic nie wiedziała - bo go nie czuć, nie boli. Mógł, skubaniec jeden, siedzieć we mnie jeszcze długi czas" - mówi teraz w rozmowie z "Gazetą Wrocławską".

"Lekarze nawet powiedzieli mojej córce Kasi: 'Matce pozostały trzy, cztery miesiące życia'. Gdy to usłyszała, to mało co obłędu nie dostała. A ja przez moment nie płakałam, nie narzekałam, bo wiedziałem, że go pokonam, że będę zdrowa" - podkreśla wokalistka.

Ostatecznie lekarze zdecydowali się na radioterapię - w sumie pięć naświetlań. Gwiazda polskiej piosenki postanowiła, że choroba nie przeszkodzi jej w kolejnej wyprawie do USA z koncertami.

"Lekarze tak ustawiali mi naświetlania, żeby nie kolidowało mi to z koncertami - bo wiedzieli, że występy dobrze mnie nastrajają, kontakt z publicznością daje mi energię do walki z rakiem. Apetytu nie miałam, więc schudłam z 10 kilogramów - ale to mi na korzyść wyszło w wyglądzie" - opowiada.

Teraz Skrybant-Dziewiątkowska informuje, że pokonała chorobę, a za pół roku czekają ją badania kontrolne (i tak przez kolejne pięć lat).

Przypomnijmy, że 30 września wokalistka w Hali Ludowej we Wrocławiu świętowała 55. urodziny Tercetu Egzotycznego. Tego samego dnia premierę miała najnowsza płyta "Nieposkromiona życia samba", którą zapowiadała piosenka "Nieposkromiona samba".

Działający nieprzerwanie od 1963 r. zespół tworzą obecnie Izabella Skrybant-Dziewiątkowska, Janusz Konefał (gitara), Sławomir Marcinkowski (bas) oraz śpiewające w chórkach Katarzyna Dziewiątkowska, Anna Dziewiątkowska i Gaja Tyralska. Katarzyna i Anna to córki liderki Tercetu Egzotycznego.

Izabella Skrybant-Dziewiątkowską za swoją działalność artystyczną otrzymała wiele odznaczeń, w tym m.in. Złoty Medal (odznaczenie I stopnia) Zasłużony Kulturze Gloria Artis i Złoty Krzyży Zasługi przyznany przez Prezydenta RP tytułem: "Godne ambasadorowanie kultury polskiej na świecie".