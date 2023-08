Temperance z nową płytą "Hermitage - Daruma's Eyes Pt. 2". Kiedy premiera?

"Hermitage - Daruma's Eyes Pt. 2", nowy materiał heavy / powermetalowego Temperance, zarejestrowano w studiach Domination i Magnitude; w pierwszym z nich wykonano również miks i mastering. Autorką okładki jest włoska artystka Giada Belviso.

Wśród zaproszonych gości wystąpili m.in. włoski klawiszowiec Daniele Mazza, który zajął się orkiestracjami, oraz niderlandzki multiinstrumentalista Arjen Anthony Lucassen. Siódma płyta Temperance będzie zarazem pierwszą, na której usłyszymy pochodzącą z nowego Jorku wokalistkę Kristin Starkey.

Nowy longplay podopiecznych austriackiej Napalm Records będzie mieć swą premierę 20 października (CD w digipacku, na winylu, drogą elektroniczną).

Wideoklip do premierowej kompozycji "Daruma" Temperance możecie zobaczyć poniżej:

Clip Daruma - ft. Arjen Anthony Lucassen

Temperance - szczegóły albumu "Hermitage - Daruma's Eyes Pt. 2" (tracklista):

1. "Daruma"

2. "Glorious"

3. "A Hero Reborn"

4. "Welcome To Hermitage"

5. "No Return"

6. "In Search Of Gold"

7. "Join Me"

8. "Trust No One But You"

9. "Darkness Is Just A Drawing"

10. "Into The Void"

11. "Brand New Start"

12. "Where We Belong"

13. "Full Of Memories"

14. "Cliff".