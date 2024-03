Wnioski badań europejskich naukowców dowodzą, że w ciągu ostatnich czterdziestu lat teksty utworów muzycznych stały się bardziej "gniewne", a także "skupione na sobie". Jak czytamy w tekście opublikowanym przez francuską agencję prasową, przeanalizowano aż 12 tysięcy utworów z lat 1980-2020 z różnorodnych gatunków - przez rap, country, pop, r&b oraz rock.

Jedna z autorek badania - Eva Zangerle, adiunkt Wydziału Informatyki Uniwerystetu w Innsbrucku - nie chce wskazywać jednego artysty z "najprostszymi tekstami". Jej zdaniem współczesne teksty stały się "zwierciadłem społeczeństwa", dzięki czemu obrazują aktualne wartości, emocje i zainteresowania wśród ludzi.

"To, czego byliśmy świadkami w ciągu ostatnich 40 lat, to drastyczna zmiana w krajobrazie muzycznym - od tego, jak muzyka jest sprzedawana, po to, jak jest produkowana" - stwierdziła.

Teksty piosenek coraz prostsze, powtarzalne i agresywne. Naukowcy są zgodni

Badacze przyjrzeli się nie tylko formom wydawania muzyki, ale także m.in. liczbie skomplikowanych słów czy częstotliwości ich powtarzania w tekstach. "We wszystkich gatunkach teksty piosenek miały tendencję do stawania się prostszymi i bardziej powtarzalnymi" - podsumowała Zangerle.

Jednocześnie naukowcom nasunął się jeszcze jeden wniosek - w utworach spadła liczba kompozycji z "pozytywnymi, radosnymi tekstami", a wzrosła tych, w których poruszany jest temat "obrzydzenia lub smutku". Coraz częściej twórcy używają określeń wskazujących na śpiewanie o sobie, jak "ja" czy "mój".

"Muzyka rap stała się bardziej gniewna niż inne gatunki" - mówi ekspertka. Przeanalizowano także częstotliwość wyszukiwania utworów na stronie z tekstami, dzięki temu pojawił się wniosek, że fani rocka szukają głównie starych, a nie nowych tekstów - interesują ich złote czasy gatunku, a nie jego teraźniejszość. Dla współczesnych słuchaczy najważniejsze jest także pierwsze 10-15 sekund utworu, by zdecydować, czy chcą nadal go słuchać.

Jak przypomina The Guardian, poprzednie badania sugerowały sporą popularność słuchania muzyki jedynie w tle. "W dzisiejszych czasach teksty powinny być łatwiejsze do zapamiętania, po prostu dlatego, że są łatwiejsze do zapamiętania" - mówi Eva Zangerle. "Jest to również coś, czego doświadczam, gdy słucham radia" - dodaje.