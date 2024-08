Od 26 lipca do 1 sierpnia po raz kolejny rap przejął playlisty użytkowników serwisów streamingowych. Polscy słuchacze zdecydowanie najczęściej odtwarzają singiel "Róż" trio Jonatan, Bletka i Gibbs. Nie brakuje również "och i ach" Sylwii Grzeszczak, a także "było, minęło" sanah.

Co ciekawe, w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych utworów pod koniec lipca jest aż sześć w gatunku rapowym. Zaraz po sanah fani muzyki wybierają "Chyba, że z Tobą" duetu MODELKI i Vłodarski, "100 BPM" Kizo, Bletki i BeMelo, “Drive" od Gibbsa, Opału, Jonatana i 4Money. Chętnie słuchają także "zostań, proszę" kuge 2115, francisa i bambi oraz "Multisport" od Kaz Bałagane i Oskar83.

Zaskakującym utworem, który uplasował się w TOP10 jest popowo-latynowski singiel "Alibi" Sevdalizy. Piosenkarka niedawno miała okazję występować na OFF Festivalu w Katowicach, gdzie zagrała również wspomniany utwór. Został nagrany w kolaboracji z Pabllo Vittarem i Yseultem.

Te albumy najczęściej wybierają słuchacze: sanah, Brodka, Billie Eilish

Jak to wygląda w przypadku albumów? Zdecydowanie rządzi nowy krążek sanah "Kaprysy". Drugą najczęściej słuchaną płytą jest "WAWA" Brodki nagrana z okazji 80. rocznicy Powstania Warszawskiego. Podium zamyka Billie Eilish z "HIT ME HARD AND SOFT". Z muzyki rockowej fani muzyki odtwarzają "=1" Deep Purple i "ATE" Stray Kids.

Tutaj sytuacja wygląda nieco inaczej niż w przypadku singli - rapowych albumów jest zaledwie cztery, a nagrali je artyści ogromnie rozchwytywani na polskim rynku muzycznym.

Słuchacze odtwarzają "PG$" Young Leosi i bambi (jako duet określają się tak samo, jak nazwa albumu), "ERA" Okiego, "PATOPOP (Vol.1)" Kizo i Bletki. Nie można pominąć "1-800-OŚWIECENIE" Taco Hemingwaya - aktualnie najpopularniejszego rapera w kraju, który jeszcze niedawno wystąpił na całkowicie wyprzedanym PGE Narodowym. TOP10 zamyka Gibbs z płytą "SAFE".

Jak się mają płyty winylowe?

Jako ciekawostkę warto przytoczyć sprzedaż płyt winylowych z oficjalnej listy sprzedaży. Wydawałoby się, że te odchodzą do lamusa, jednak nic bardziej mylnego - melomani uwielbiają je kolekcjonować, a odtwarzanie utworów na gramofonie traktują jako świętość i celebrację.

To również pokazuje, jaki typ człowieka kupuje winyle, bowiem w pierwszej dziesiątce nie ma praktycznie żadnego artysty hiphopowego. Najczęściej wybieranymi tego typu albumami są "WAWA" Brodki, "Nasze Słowa" punkowej grupy KSU oraz "=1" kultowego Deep Purple.

W zestawieniu pojawia się także Kinga Głyk z "Real Life", Billie Eilish "HIT ME HARD AND SOFT", a także aż dwa legendarne albumy Myslovitz: "Miłość w czasach popkultury" z 1999 roku oraz "Sun Machine" z 1996. Nie da się ukryć, że piosenki zespołu wpisały się w historię polskiej muzyki, a przebój "Długość Dźwięku Samotności" potrafią wyśpiewać tysiące ludzi na koncertach - nawet, jeśli to jest "tylko" cover popularnego artysty. Co ciekawe, płyta z 1999 roku znajduje się na liście od 78 tygodni, a swego czasu była na pierwszym miejscu rankingu.

Słuchacze chętnie kupują winyl "Rite Here Rite Now (Original Motion Picture Soundtrack)" metalowej grupy GHOST, która wydała filmowy zapis z dwóch koncertów w Los Angeles. Zostając przy kinomatografii, w pierwszej dziesiątce nie brakuje oficjalnej ścieżki dźwiękowej kultowej bajki "The Lion King". Z okazji 30-lecia została wydana specjalna wersja z winylami zoetropowymi, dzięki którym postacie ożywają. Jednak nie zostało podane, która edycja płytowa - standardowa, czy jubileuszowa - znajduje się w rankingu. TOP10 zamyka The Police z "Synchronicity".

