Przed nami druga połowa 2024 roku, która obfituje w ogromne emocje związane z występami uczestników popularnych programów muzycznych. Jakie telewizyjne konkursy czekają na przełomie 2024/2025?

Trzy formaty programu "The Voice"

Od miesięcy spekuluje się na temat przyszłego składu jurorskiego The Voice of Poland. Natomiast wiadome jest, że program przeszedł sporo zmian. Warto wspomnieć, że ostatnią edycję wygrał Janek Górka.

Mówi się, że w roli prowadzących zobaczymy Paulinę Chylewską i Macieja Dowbora, który niedawno pożegnał się z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Dlatego jest to całkiem prawdopodobne, że zobaczymy go teraz w show TVP.

Foteli jurorskich nie zajmą Marek Piekarczyka, Lanberry i Justyna Steczkowskiej, która przeszła do polsatowskiego show. Możemy spodziewać się powrotu uwielbianego przez publiczność Michała Szpaka, Kuby Badacha, a także Dawida Kwiatkowskiego, który potwierdził, że toczy rozmowy z produkcją. Z serii "The Voice" ten program zostanie wyemitowany jako pierwszy. Jak co roku, premiera odbędzie się na jesień.

Następny w kolejce jest "The Voice Senior", który dowodzi, że o swój sukces można zawalczyć w każdym wieku. Trenerami ostatniej edycji byli Maryla Rodowicz, Alicja Węgorzewska, Tomasz Szczepanik i Halina Frąckowiak. W maju pierwsza z gwiazd ujawniła, że TVP "nieelegancko" pożegnał się z jej udziałem w stacji. Produkcja nie zdradziła, kogo możemy się spodziewać. Prawdopodobnie pierwsze odcinki zostaną wyemitowane na początku 2025 roku, sądząc po premierach poprzednich sezonów.

Talenty młodej generacji obejrzymy wiosną 2025 roku w "The Voice Kids". W castingach mogły wziąć udział dzieci w wieku od 8 do 14 lat. A jak wiadomo, ten program może być dla nich trampoliną do kariery. To właśnie tam występowały Roxie Węgiel i Viki Gabor, które zwyciężyły w Eurowizji Junior.

Castingi do polskich formatów "The Voice" zostały zamknięte 19 maja. Teraz tylko wyczekiwać na oficjalne składy jurorskie i pierwsze odcinki w TVP.

Wielki powrót "Must Be The Music"

Po latach do Telewizji Polsat powraca "Must Be The Music", który cieszył się ogromną popularnością. Jest to jeden z niewielu programów, gdzie mogą zaprezentować się nie tylko wokaliści, ale również zespoły i instrumentaliści.

Wcześniej był emitowany od 2011 do 2016 i wylansował takie gwiazdy jak LemON, Kasia Moś czy Enej. W tym czasie uczestników oceniali, m.in. Elżbieta Zapendowska, Adam Sztaba, Wojciech "Łozo" Łozowski" i legendarna Kora. Premierowe odcinki pojawią się wiosną 2025 roku.

Nowy format Netflixa: "Nowe Rozdanie: Rhythm+Flow Polska"

Artyści marzący o wielkiej karierze raperskiej mogą zgłosić się do nowego formatu Netflixa "Nowe Rozdanie: Rhythm+Flow Polska", który przyszedł do nas z zagranicy. Bedoes 2115, Dziarma i Sokół będą mieli za zadanie wyłonić osobę z najlepszymi predyspozycjami do wybicia się na polskiej scenie muzycznej oraz posiadającą talent raperski.

"W programie szukam osób charyzmatycznych, które przetrą nowe ścieżki. Będą tworzyć oryginalne utwory, zaskakiwać widzów i słuchaczy. Szukam kogoś, kto będzie odporny na krytykę i stres. Chciałabym, żeby do programu zgłosiło się jak najwięcej kobiet, ponieważ wciąż brakuje ich na polskiej scenie rapu" - mówi Dziarma.

Wiemy, że do końca wakacji są przeprowadzane castingi. Oficjalna data premiery nie została jeszcze ujawniona.

Niezawodne "Mam Talent"

"Mam Talent" stał się kultowym programem TVN-u. W ostatniej edycji oglądaliśmy Agnieszkę Chylińską, Macieja Prokopa i Julię Wieniawę jako jurorów. Zwycięzcą okazał się przedstawiciel młodej generacji, raper Bartek Wasilewski.

Pierwszych ogłoszeń możemy spodziewać się jesienią, a startu programu na początku 2025 roku. Produkcja nie potwierdziła jeszcze żadnych konkretnych dat, a na Facebooku "Mam Talent" dzieli się nagraniami występami z pierwszych edycji show. Czyżby była to zapowiedź czegoś nowego?

"Szansa na Sukces", a może "Tak to leciało"?

W Telewizji Polskiej nie zabraknie kultowej "Szansy na Sukces". Program głównie kojarzony z Wojciechem Mannem, aktualnie jest prowadzony przez Artura Orzecha. Uczestnicy walczą o udział w finale, gdzie do wygrania jest występ na koncercie debiutów Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

Osoby niekoniecznie śpiewające, ale za to z wiedzą muzyczną są zapraszane do programów "Jaka to melodia" i "Tak to leciało", czyli polskiej edycji "Don’t Forget the Lyrics".

Mówiło się, że pierwszy z nich ponownie poprowadzi Robert Janowski, zwłaszcza po rezygnacji z fotelu jurorskiego w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Okazuje się jednak, że gospodarz show stoi jeszcze pod znakiem zapytania.

Zaś w "Tak to leciało" nie zobaczymy już Sławomira i Kajry, którzy prowadzili trzy serie programu. Produkcja oficjalnie potwierdziła, że ich miejsce zajmie Kacper Kuszewski. Warto wspomnieć, że dziewięć edycji show prowadził Maciej Miecznikowski. Premiera planowana jest na jesień 2024.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": hit polskich programów

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo", czyli oryginalne muzyczne show, w którym występują polskie gwiazdy, wcielające się w znanych muzyków. Zwycięzca odcinka otrzymuje pulę pieniędzy do przeznaczenia na wybrany cel charytatywny.

Za nami odbyło się 20 edycji programu, który podbił serca Polaków. Organizatorzy ujawnili, że uczestników będą oceniać Piotr Gąsowski, Małgorzata Walewska, Stefano Terrazzino oraz Justyna Steczkowska. Prowadzącymi będą Agnieszka Hyży i Maciej Rock.

Wiemy, że na scenie zaprezentują się Patrycja Kazadi, Reni Jusis, Bartek Wrona, Damian Kret, Jakub Szyperski, Joanna Osyda, Aleksander Sikora oraz Barbara Wypych. "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" już we wrześniu w Telewizji Polsat!

