Te piosenki uratują ci życie. Szpital stworzył specjalną playlistę

Piosenki Lady Gagi, Shakiry, Adele, Justina Biebera, Bee Gees, Hansonów, ABBY i wielu innych artystów mogą ratować życie. Jak to możliwe? Wszystko za sprawą regularnego, powtarzalnego tempa w każdej z piosenek, które może być pomocne przy resuscytacji.

Muzyka ratuje życie. Dosłownie!

Jeden z nowojorskich szpitali - NewYork Presbyterian Hospital - postanowił stworzyć specjalną kompilację piosenek ratujących życie. Piosenki, które trafiły na listę w Spotify, różnią się wieloma rzeczami, jednak łączy ich powtarzalne i bardzo konkretne (100 uderzeń na minutę) tempo.

O specjalnej playliście szpitala napisała dziennikarka Buzzfeeda - Julia Reinstein. "Dziś dowiedziałam się, jak wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową, więc wiem, jak ratować wasze życia, ale co ważniejsze dowiedziałam się, że Szpital Prezbiteriański w Nowym Jorku posiada specjalną playlistę z piosenkami, które mają dobre tempo do CPR" - napisała.



"Wszystkie te piosenki mają tempo 100 uderzeń na minutę - tempo, przy którym można wykonać CPR. Wybierz jedną i zapamiętaj na wypadek, gdybyś komuś musiał uratować życie" - czytamy w opisie playlisty, którą w sieci umieszczono już dwa lata temu.



Wśród piosenek w zestawieniu znalazły się m.in.: Lady Gaga "Just Dance", Adele "Rumour Has It", Justin Bieber "Sorry", Gloria Gaynor "I Will Survive", Bee Gees "Stayin’ Alive", Justin Timberlake "Rock Your Body", Hanson "MMMBop", Shakira "Hips Don't Lie" i wiele innych.

Łącznie w zestawieniu znajduje się 47 piosenek. Możecie sprawdzić ją pod tym LINKIEM .



"Piosenka nie tylko wyciszy nasze emocje. Rytm tego utworu pomaga wykonać odpowiednie uciski klatki piersiowej przy zatrzymaniu krążenia. Powinno być ich 100 na minutę, bądź więcej. Pamiętajmy, żeby uciskać głęboko i szybko, pośrodku klatki piersiowej. Jeśli będziemy wolno uciskać, masaż będzie nieskuteczny" - mówił kilka lat temu na antenie TVN24 ratownik Aleksander Hepner o piosence "Stayin' Alive" Bee Gees.



Polski odpowiednik

W Polsce jako piosenkę ratującą życie podaje się przebój Ich Troje "A wszystko to bo ciebie kocham". W 2013 roku kierowca łódzkiego MPK Dariusz Kwiatkowski musiał udzielić pierwszej pomocy jednemu z pasażerów.

"Sprawdziłem mu tętno. Nie było wyczuwalne" - mówił "Dziennikowi Łódzkiemu" kierowca.

"Pamiętałem że masaż serca trzeba wykonywać w rytmie na dwa, takim samym jak przebój zespołu Ich Troje 'A wszystko to, bo ciebie kocham': 30 ucisków i dwa wdechy. Śpiewałem więc w myślach i masowałem" - opowiada bohaterski kierowca.