Taylor Swift zrobi karierę jako aktorka? "Ma zadatki"

Taylor Swift była jednym z gości tegorocznej gali rozdania Złotych Globów. Wokalistka błyszczała na czerwonym dywanie, a wokalistki nie mógł się nachwalić Idris Elba. Czy gwiazda pop wkrótce na serio zainteresuje się aktorstwem?

6 stycznia odbyła się ceremonia wręczenia Złotych Globów, jednych z najważniejszych nagród filmowych na świecie. Statuetkę w kategorii najlepsza piosenka wręczyli Taylor Swift i Idris Elba (wyróżnienie przypadło Lady Gadze za utwór "Shallow").

Taylor Swift w ostatnim czasie bardzo rzadko pojawiała się na tego typu imprezach, nic więc dziwnego, że wzbudzała zainteresowanie fotografów i reporterów.

W samych superlatywach na temat wokalistki wypowiadał się wspomniany Idris Elba, który jest partnerem Swift w filmowej adaptacji musicalu "Koty" Andrew Lloyd Webbera z 1981 roku.

Obok Elby i Swift w produkcji wystąpią: Judi Dench, Ian McKellen, Jennifer Hudson, James Corden i Jason Derulo. Amerykanka wcieli się w rolę Bombaluriny, natomiast znany z serialu "Luther" Brytyjczyk w postać Macavity'ego.

"Taylor i ja znamy się od kilku lat i mamy fajną relację. Jest dobrą dziewczyną, świetną artystką, ma naprawdę wielkie serce. Jestem podekscytowany możliwością pracowania z nią na planie. Jest nie tylko muzykiem, ale też dobrą aktorką. Ma do tego dryg, nie mam co do tego wątpliwości" - zachwalał Swift popularny aktor w rozmowie z "Access Hollywood".



