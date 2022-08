Wokalistka podczas gali MTV VMA przyciągała uwagę fotoreporterów kreacją z diamentów. Jednak najważniejsze ogłoszenie gwiazda zostawiła na koniec.

Gdy odbierała nagrodę w kategorii teledysk roku za klip do "All To Well" (była również jego reżyserką) ogłosiła, że 21 października ukaże się jej nowy album "Midnights".

"To wielki zaszczyt, znaleźć się wśród tak utalentowanych twórców i wykonawców. Pragnę zaznaczyć, że to cudowne, że po raz pierwszy w historii VMA czterech reżyserów nominowanych w tej kategorii to kobiety. Jestem dumna z naszych dokonań" - mówiła ze sceny.

Co wiemy o nowej płycie Taylor Swift?

Kolejnymi szczegółami Taylor Swift podzieliła się w mediach społecznościowych.

"Nie możemy zasnąć, gdy ogarnia nas miłość, strach, niepewność, gdy leżymy cali we łzach. Wpatrujemy się w ściany i pijemy, dopóki nie przemówią. Siedzimy w naszych samodzielnie wykonanych klatkach i modlimy się, by nie popełnić jakiegoś fatalnego, zmieniającego życie błędu. To kolekcja muzyki napisanej w środku nocy, to podróż przez lęki i słodkie sny. 'Midnights' to opowieść o 13 nieprzespanych nocach z różnych etapów mojego życia. Płyta zostanie wydana 21 października. Spotkajmy się o północy" - napisała.

Przypomnijmy, że dyskografię Swift zamykają dwa wydane w 2020 roku albumy - "Folklore" i "Evermore".