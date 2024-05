Piosenka "Wracam" ( sprawdź! ) jest zapowiedzią nowej płyty, która pojawi się w 2025 r.



- Czekałam na ten moment długo. Ten materiał może zaskoczyć parę osób, bo trzymam się popu, ale wycieczki w stronę bluesa i rocka robię - ujawnia Tatiana Okupnik w rozmowie z Interią.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tatiana Okupnik powraca INTERIA.PL

31 maja, pierwszego dnia Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu odbędzie się koncert Premier. Wezmą w nim udział Alicja Szemplińska ("Spokojnie Panowie"), Lanberry ("Co ja robię tu"), Józefina & Skubas ("Gdy jest brzydko"), Łukasz Drapała ("Nie będziesz sama"), Piotr Cugowski ("Cisza przed burzą"), Zabłocki Osobiście & Czesław Mozil ("Ławeczka"), Monika Lewczuk ("Lekko"), Marcin Sójka ("Dom z piasku"), Tatiana Okupnik ("Wracam"), Jan Górka ("No powiedz mi") - laureat programu "The Voice of Poland".

Reklama

Tatiana Okupnik powraca po przerwie. "Tęskniłam za tym"

Jak przyznaje Tatiana Okupnik, jest to dla niej idealny moment, aby podzielić się nowościami muzycznymi.

"Kocham to co robię. Komponowanie, pisanie tekstów, granie koncertów i wchodzenie w interakcję z publicznością daje mi ogromną satysfakcję. Tęskniłam za tym... Po długiej przerwie 'wracam' muzycznie z nowym singlem. Doceniam każdy koncert, każdy festiwal, każdą możliwość wejścia do studia" - mówi.

"Wszystkim z nas zdarzyło się rozpamiętywać coś, co się wydarzyło albo myśleć z obawą o tym, co nas czeka. Czuję, że w ten sposób niepotrzebnie marnujemy dużo energii i gubimy nasze 'tu i teraz'. Dlatego uczę się nie skupiać na tym co było ani na tym co będzie. Delektuję się moim powrotem muzycznym i zamierzam zaciągać się każdym momentem, w którym czuję, że 'wracam', w którym czuję, że znowu jestem" - opowiada wokalistka, która napisała słowa i jest współautorką muzyki razem z gitarzystą Jurkiem Zagórskim, znanym m.in. z współpracy z Natalią Przybysz.

Płytowy dorobek Tatiany Okupnik zamyka "Blizna" (2014). W 2022 r. przypomniała o sobie piosenkami "Mama (idzie w długą)" i "Puzzle".