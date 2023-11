Na "Dark Christmas" znajdziemy m.in. zinterpretowane przez Tarję Turunen, ponadczasowe bożonarodzeniowe przeboje takie jak "Last Christmas" Wham!, "All I Want For Christmas Is You" Mariah Carey czy "Wonderful Christmastime" Paula McCartneya, a także świąteczne klasyki na czele z "Jingle Bells", "Frosty The Snowman" i "Rudolph The Red-Nosed Reindeer". Wśród 12 przygotowanych utworów, na "Dark Christmas" odnajdziemy również świeżą, autorską kompozycję tytułową.



"Zanurzenie się w ten nowy świat było fascynujące. Wiem, że docenicie świąteczne piosenki w naszych upiornych aranżacjach, bo te utwory naprawdę brzmią tak, jak nigdy wcześniej. Miałam ogromną przyjemność po raz kolejny współpracować z Jimem Dooleyem i Timem Palmerem. Mam nadzieję, że spodoba wam się nasze podejście do świąt - 'nasz mroczny duch świąt'" - powiedziała obdarzona sopranem lirycznym wokalistka z Finlandii.

"Dark Christmas" trafi na rynek już 10 listopada nakładem niemieckiej earMUSIC (w Polsce dzięki Mystic Production). Materiał dostępny będzie w wersji CD, cyfrowo oraz w kilku edycjach winylowych.

"In The Raw", dobrze przyjęta, ostatnia regularna płyta Tarji, miała swą premierę w 2019 roku.



Album "Dark Christmas" Tarji pilotuje singel "Frosty The Snowman". Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Clip Tarja Turunen Frosty The Snowman



Tarja - szczegóły albumu "Dark Christmas" (tracklista):

1. "The First Noel"

2. "Frosty The Snowman"

3. "O Holy Night"

4. "Dark Christmas"

5. "Jingle Bell Rock"

6. "White Christmas"

7. "All I Want For Christmas Is You"

8. "Wonderful Christmastime"

9. "Last Christmas"

10. "Jingle Bells"

11. "Rudolph The Red-Nosed Reindeer"

12. "Angels We Have Heard On High".