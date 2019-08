Taniec Taylor Swift podbija sieć. "Pijana Taylor jest moją ulubioną"

Nagranie, na którym widać tańczącą po kilku drinkach Taylor Swift podbija sieć. Wokalistka po raz kolejny stała się bohaterką memów.

Wstawiona Taylor Swift podbija sieć /Charles Sykes/Invision/AP/Fotolink / East News

11 sierpnia w Los Angeles Taylor Swift spotkała się z na przyjęciu ze swoimi znajomymi - Laverne Cox, Hayley Kiyoko i członkiniami zespołu HAIM ( posłuchaj! ).

Reklama

Na nagraniu, które trafiło do sieci, i z którego zaczęli żartować fani gwiazdy, widzimy, jak wokalistka lekko wstawiona zaczyna śpiewać i tańczyć do swojej piosenki "You Need To Calm Down" ( sprawdź! ).

W mediach społecznościowych natychmiast pojawił się specjalny hasztag, pod którym fani zaczęli tworzyć memy na temat wstawionej gwiazdy.



Sama zainteresowana nie miała nic przeciwko żartom na jej temat. "Zorganizowaliśmy imprezę z okazji premiery teledysków 'ME!' ( zobacz! ) i 'YNTCD' i bawiliśmy się tak dobrze, że 'Pijana Taylor' zyskuje na popularności na Twitterze. Wasze zdrowie" - napisała na Instagramie.



Poniżej znajdziecie kilka memów umieszczonych pod hasztagiem #DrunkTaylor: