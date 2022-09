Od początku roku, wraz z premierą singla "Helena", Igo zabiera słuchaczy w podróż po różnorodnych muzycznych inspiracjach. Z każdym utworem artysta pokazuje inną twarz, sugerując, że nadchodząca, pierwsza solowa płyta, będzie wymykała się utartym schematom i w żaden sposób nie da się jej zaszufladkować.

Światło dzienne ujrzał właśnie utwór "Better be alive", czyli piąty już singel zapowiadający wydawnictwo. Tym razem artysta sięgnął po konwencję, z którą kojarzy go wielu fanów.

"'Better be alive' to opowieść o miłości, a zarazem indywidualności w związku. Utwór stawia pytania, czy chcemy być tacy, jak oczekują tego inni, czy może warto zaryzykować i być szczęśliwym, nie spełniając społecznych oczekiwań" - czytamy w opisie. Nowy singel promuje klip z udziałem niezwykle popularnej pary tanecznej @loczniki. Autorami teledysku są Michał Oziewicz i Filip Marek.

Reklama

Clip Igo Better be alive

Igo - trasa koncertowa 2022

18.11 - Szczecin (GOKSiR Przecław)

20.11 - Wrocław (A2)

24.11 - Łódź (Wytwórnia)

25.11 - Gdańsk (Stary Maneż)

27.11 - Lublin (Centrum Spotkania Kultur)

03.12 - Bydgoszcz (Fabryka Lloyda)

04.12 - Poznań (Tama)

06.12 - Kraków (Klub Studio)

11.12 - Warszawa (Progresja)

12.12 - Katowice (Miasto Ogrodów)

Czytaj także: