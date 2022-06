"To też o Tobie". Trzeci solowy singiel Igo z ważnym przekazem

Igor Walaszek znany szerszej publiczności pod pseudonimem Igo prezentuje swój trzeci solowy singiel "To też o Tobie". Artysta porusza w nim ważny w dzisiejszych czasach problem hejtu.

Clip To też o Tobie

"Chyba nie ma osoby, której nie dotknął hejt w internecie. Pisząc piosenkę 'To też o Tobie' chciałem poruszyć temat wszechobecnie występującego hejtu i jego bolesnych konsekwencji. Zdecydowałem jednak, że należy iść o krok dalej. Przyłączcie się do mnie, stwórzmy akcję "Hejt może zabić" i razem sprzeciwmy się szerzącej się nienawiści w internecie" mówi o piosence Igo.

Klip w reżyserii Piotra Onopy w metaforyczny sposób przedstawia to, co może spotkać osoby, które dotyka hejt. Zjawisko to jest rosnącym i coraz bardziej powszechnym problemem. Utwór jest zapoczątkowaniem akcji "Hejt może zabić", która otwarcie przeciwstawia się nienawiści w wirtualnym i realnym świecie. Będzie podkreślała i piętnowała to zjawisko oraz unaoczniała konsekwencje, które spotykają osoby narażone na hejt. Dołączcie do Igo i razem z nim wyraźcie swój sprzeciw wobec szerzącej się nienawiści.

Clip Igo Brudas

Kim jest Igo?

Igor Walaszek - znany pod pseudonimem Igo - pochodzi z Krakowa, gdzie w 2009 roku wraz z grupą przyjaciół założył rockowy zespół Clock Machine.

Mimo swoich rockowych predyspozycji nie zamyka się wyłącznie w tym gatunku i od 2015 roku wraz z Kubą Traczem tworzy elektroniczny duet Bass Astral x Igo, który zakończył działalność po wydaniu płyty "Satellite".

Clip Bass Astral Pałace - & Divines

W 2019 roku Igor został, obok Katarzyny Nosowskiej, Krzysztofa Zalewskiego i Organka, członkiem Orkiestry Męskiego Grania. Rok później również zasilił jej skład, tym razem z Darią Zawiałow i Błażejem Królem.

Wystąpił na takich festiwalach, jak Open'er Festival, Kraków Live Festival, Przystanek Woodstock, OFF Festival, czy Audioriver. Współpracował m.in. z Sokołem, Miuoshem czy Sistars.