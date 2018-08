"Tańcz" z Marceliną! Zobacz nowy utwór i teledysk!

Marcelina zaprezentowała nowy utwór "Tańcz". Piosenka zwiastuje nową płytę wokalistki zatytułowaną "Koniec wakacji".

Nad albumem "Koniec wakacji" Marcelina pracowała razem z Kubą Karasiem (The Dumplins) i Kamliem "Holdenem" Kryszakiem.

- Była między nami fajna chemia, dużo rozmawialiśmy, wysyłaliśmy sobie dużo inspiracji. Ja mu opowiadałam o tym, co bym chciała osiągnąć na tej nowej płycie. Głównie zależało mi na takim syntetycznym bębnie. Chciałam więcej elektroniki, ale pomieszanej z brudną gitarą, co było zawsze dla mnie charakterystyczne. I tak od słowa do słowa wyszło: "Zróbmy to razem!" - mówiłam nam Marcelina o pracy z Kubą Karasiem.



Pierwszym singlem promującym płytę "Koniec wakacji" jest utwór "Tańcz", który fani wokalistki mieli okazję usłyszeć już m.in. na Orane Warsaw Festival.

Do piosenki powstał także teledysk, który wyreżyserowali Zosia Zija i Jacek Pióro.

Premiera nowego albumu Marceliny zaplanowana jest na wrzesień.



