"Sukces to stan umysłu. Nie ma windy, żeby go osiągnąć. Potrzeba wielkiej odwagi, by zrobić pierwszy krok, a jeszcze więcej, by wytrwać i iść dalej. Zawsze powtarzam sobie, że nikt ci tego nie poda, więc podnieś się i spraw, by to się stało. Niektóre z najwspanialszych historii sukcesu na świecie wiążą się z ogromnymi przeszkodami. Więc jeśli nie uważasz, że możesz wspiąć się po tych schodach... to nie masz tego, czego potrzeba, aby odnieść sukces!" - napisała Tamara Gee ( posłuchaj! ) na swoim profilu na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 10 tysięcy fanów.

"Wokalistka/kompozytorka, modelka, projektantka, wynalazca/właścicielka patentów w odzieży fitness, współzałożycielka/twórca luksusowej marki kosmetyków do makijażu NEBU Milano" - taki opis widnieje na jej profilu.

Z ostatnich wpisów w mediach społecznościowych dowiadujemy się, że mimo zajmowania się licznymi biznesami, wcale nie zamierza porzucać muzyki.

"Podzielę się z wami nową muzyką, na takim poziomie, jakim oczekujecie. Bądźcie czujni" - zachęca.

Wizerunek Tamary Gee coraz mocniej zaskakuje jej fanów. Wokalistka w jednym z wpisów zdradziła, że prawie 1,5 roku temu całkowicie odstawiła alkohol. "To była absolutnie najlepsza decyzja w moim życiu. Czuję się zdecydowanie lepiej, jestem zdrowsza i młodsza" - podkreśliła.



Isis Gee - twórczość i kariera muzyczna

Isis Gee lub Tamara Gee, czyli tak naprawdę Tamara Diane Gołębiowska, urodziła się w Seattle w Stanach Zjednoczonych, jednak z racji, że jej babcia była Polką, postanowiła spróbować rozwinąć karierę w naszym kraju.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Isis Gee Hidden Treasure

Wokalistka zdobywała wykształcenie muzyczne już od najmłodszych lat, a po drodze miała okazję również współpracować z Tonym Bennettem, McCoyem Tynerem, The Jazz Police i Room to Move.

W 2004 roku Tamara wyszła za mąż za swojego menedżera Adama Gołębiowskiego i przeprowadziła się do Polski. Trzy lata później ukazał się jej pierwszy album "Hidden Treasure" ( posłuchaj tytułowej piosenki! ). Przy okazji piosenkarka wystąpiła w szóstej edycji "Tańca z gwiazdami", a jej partnerem był Żora Koroliow. Z występów zrezygnowała w dziewiątym odcinku po kontuzji.

Zdjęcie Isis Gee w 2007 r. / AKPA

Isis Gee na Eurowizji 2008

Jednym z ważniejszych, o ile nie najważniejszym momentem w karierze Gee było podjęcie decyzji o wzięciu udziału w krajowych eliminacjach do Eurowizji (w 2008 roku gospodarzem był Belgrad). Wokalistka zaproponowała utwór "For Life" ( sprawdź! ), który przypadł do gustu jurorom i to właśnie Isis Gee reprezentowała nas w Serbii.

Tam jednak nie poszło jej zbyt dobrze. W półfinale zajęła dziesiąte miejsce i otrzymała "dziką kartę" od jurorów, co pozwoliło jej przejść dalej. W trakcie koncertu finałowego Gee zajęła natomiast 24. - przedostatnie - miejsce.



Wideo Isis Gee - For Life (Poland) Live 2008 Eurovision Song Contest

Po Eurowizji kariera Isis w Polsce mocno wyhamowała. Wydała co prawda album świąteczny ("Christmas Angel"), nagrała piosenkę "Too Far From Here" na płytę "RubikOne" Piotra Rubika oraz zaśpiewała na imprezie zorganizowanej przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych w Warszawie z okazji zaprzysiężenia prezydenta Baracka Obamy, ale po jakimś czasie zniknęła z mediów.



Okazało się, że Gee wyjechała do Włoch, gdzie została twarzą firmy kosmetycznej. W 2011 r. ukazał się jej singel "How About That?" Już pod pseudonimem Tamara Gee wydała album "Love, Tamara" (2014).