"Eoin odszedł we śnie nad ranem w niedzielę 11 sierpnia w swoim rodzinnym Cork, otoczony przez swoich najbliższych" - czytamy.

Irlandczyk pozostawił po sobie trzy płyty: "Wild Alee" (2017), "Far Out Dust" (2019) i "Dear Chaos" (2022). Debiut przyniósł mu nominację do Choice Music Prize, prestiżowej nagrody przyznawanej dla najlepszej płyty nagranej przez irlandzkiego muzyka lub zespół.