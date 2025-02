Tym razem sanah połączyła siły z Państwowym Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca "Mazowsze" . Jest to jeden z największych polskich zespołów artystycznych, które łączą tradycję rodzimej muzyki z tańcem ludowym. Barwne stroje, dynamiczne układy choreograficzne czy poruszające, chóralne wykonania pieśni - to elementy charakterystyczne dla występów "Mazowsza".

Jak fani artystki zareagowali na to nietypowe połączenie? W komentarzach na platformie YouTube nie szczędzili ciepłych słów zarówno swojej idolce, jak i zespołowi "Mazowsze". "Niespodziewany duet, a jakże piękny", "Zuzia zaskakuje mnie coraz bardziej, każdą z piosenek", "Kocham ten nasz folklor", "Nie mogę się doczekać tej piosenki na żywo na stadionie", "Tak idealnie pasuje zespół 'Mazowsze' do tego wiersza i tej aranżacji, no ideał po prostu", "Kosmos jakiś… A to po prostu nasza Polska", "Ale to jest piękne, najlepszy utwór z tej nadchodzącej płyty!" - piszą słuchacze.