Sanah i Mela Koteluk fruwają razem. Przejmujący duet "Maj 1939"

Co tydzień w czwartkowy wieczór sanah prezentuje kolejny duet, w którym po raz kolejny mierzy się z polską poezją. "Maj 1939" to nagrana razem z Melą Koteluk piosenka do przejmującego wiersza autorstwa Zuzanny Ginczanki.