Związek Producentów Audio Video przygotował roczne podsumowanie Oficjalnych List Sprzedaży oraz Oficjalnej Listy Airplay. Dzięki zestawieniu dowiedzieliśmy się, czego Polacy najchętniej słuchali i jakie albumy kupowali w 2024 r.

Piosenka Modelek najchętniej streamowanym utworem w 2024 r.!

Najchętniej streamowanym utworem w ubiegłym roku był singiel "Chyba że z Tobą" zespołu Modelki. Piosenka wydana została 4 kwietnia, a za produkcję odpowiadał Vłodarski. Kilka miesięcy temu nagranie zyskało w Polsce status podwójnie diamentowej płyty.

Polacy w ubiegłym roku najczęściej odtwarzali produkcje rodzimych raperów

Na miejscu drugim w przygotowanym zestawieniu najchętniej słuchanych singli w streamingu uplasował się Gibbs, który wspólnie z Opałem nagrał utwór "Drive". Podium zamknęła zagraniczna kompozycja - "I Like The Way You Kiss Me"brytyjskiego artysty Artemasa. Wokalista właśnie dzięki temu utworowi zyskał międzynarodową popularność - singiel najpierw stał się viralem na TikToku, a następnie dotarł do pierwszego miejsca list sprzedaży aż w 15 krajach!

Wśród najchętniej odtwarzanych w sieci albumów również królowali nasi rodzimi artyści. Na pierwszym miejscu zestawienia znalazła się EP-ka polskich raperek, które w ostatnim czasie biją rekordy popularności. Minialbum Young Leosi i bambi, zatytułowany "PG$ (Pretty Girls Swag)" pobił serca internautów. Na drugim miejscu rankingu znalazła się Billie Eilish ze swoim trzecim krążkiem w karierze -"Hit Me Hard And Soft". Tuż za nią, na trzecim miejscu, uplasował się polski raper Guzior z płytą "Pleśń". Co ciekawe, polscy artyści zajęli łącznie 63 pozycje w pierwszej setce zestawienia.

W 2024 r. najlepiej sprzedawały się albumy polskich artystów

Na nośnikach fizycznych Polacy równie chętnie wybierali rodzimych artystów. Piąty album studyjny sanah- "Kaprysy" - zdetronizował inne krążki i znalazł się na pierwszym miejscu listy. W 2024 r. słuchacze chętnie kupowali także płytę Kękę, zatytułowaną "04:01", która zajęła drugie miejsce w zestawieniu. Jako trzecie w rankingu uplasowało się wydawnictwo Okiego - "Era47".

"W pierwszej setce zestawienia polscy artyści oddali tylko 29 pozycji twórcom światowym, zajmując 71 pozycji, w tym osiem w pierwszej dziesiątce" – poinformowano w podsumowaniu całego zestawienia z ubiegłego roku.

Najchętniej kupowanymi winylami były: "Na żywo ale w studio" Kazika, "Miłość w czasach popkultury" zespołu Myslovitzoraz "The Dark Side of the Moon" legendarnej grupy Pink Floyd.

W polskich rozgłośniach radiowych królują zagraniczne utwory

Nieco inaczej prezentuje się zestawienie playlist radiowych - na nich znaczącą przewagę mają artyści zza granicy. "W top 100 zestawienia Oficjalnej Listy Airplay (OLiA) 39 pozycji należy do krajowych twórców, a do pierwszej dziesiątki dotarły tylko cztery polskie utwory. Jest to jednak o prawie 30 proc. lepszy wynik polskiego repertuaru niż przed rokiem" - wyjaśniła Anna Ceynowa, przedstawicielka Związku Producentów Audio Video.

W rozgłośniach radiowych w 2024 r. najczęściej wybrzmiewał remix "Stumblin' In" w przeróbce australijskiego producenta Cyrila. Na drugim miejscu uplasowali się Polscy artyści - Jonatan, Bletka i Gibbs z utworem "Róż". Podium zamknął raper Vixen i jego ballada "Ne Rozumiju".

