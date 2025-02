W ostatnich latach coraz częstszą praktyką w międzynarodowej branży muzycznej staje się sprzedaż praw do katalogów wielkich gwiazd estrady. Zwykle prowadzi to do uzyskania przez artystów potężnych kwot pieniężnych. Kto zdecydował się na tę decyzję?

Jakiś czas temu w mediach było niezwykle głośno o sprzedaniu praw autorskich do swojej dyskografii przez Bruce'a Springsteena. Legendarny amerykański artysta powierzył wytwórni Sony Music swoją twórczość, dostając za to 500 mln dolarów. Sting oraz Bob Dylan również powierzyli prawa do swoich utworów komuś innemu, inkasując za to po 300 mln dolarów. Zatrważającą kwotę za swoje prawa autorskie zyskał także Justin Timberlake. Piosenkarz zarobił 100 mln dolarów dzięki umowie, którą podpisał z firmą Hipgnosis Songs.

Red Hot Chili Peppers zamierzają sprzedać swój katalog muzyczny. Ile zarobią?

Do grona wielkich gwiazd, które nie są już dłużej posiadaczami praw do własnych utworów, dołączy kultowy kalifornijski zespół Red Hot Chili Peppers. O zamiarach rockmanów poinformował "Billboard". Według magazynu, katalog muzyków został właśnie wystawiony na sprzedaż.

Muzycy chcą sprzedać swoje prawa za 350 mln dolarów. Co ciekawe, katalog obecnie przynosi artystom ok. 26 mln dolarów rocznie.

Red Hot Chili Peppers oddali już wcześniej prawa do publikacji swojej muzyki. Zyskali za to 140 mln dolarów

Umowa, którą chcą podpisać z potencjalnym nabywcą praw muzycy z Red Hot Chili Peppers byłaby dopełnieniem wcześniejszej transakcji w wysokości 140 mln dolarów. W 2021 r. rockmani bowiem uzyskali przychód za oddanie praw do publikacji ich muzyki firmie Hipnosis Songs. Łącznie dałoby to prawie pół miliarda dolarów, które mogą zarobić członkowie kalifornijskiej grupy.

Warto przypomnieć, że artyści z Red Hot Chili Peppers posiadają prawa do wszystkich 13 albumów studyjnych i innych krążków, które ukazały się pod szyldem Warner Music. Tajemnicą pozostaje to, czy muzycy posiadają również prawa do swoich pierwszych czterech albumów - wydane one zostały pod skrzydłami wytwórni EMI.

