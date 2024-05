Piosenka "Chcemy być sobą" ( zobacz! ) to jeden z największych przebojów grupy Perfect z lat 80. Utwór napisany przez Zbigniewa Hołdysa trafił na debiutancki album zatytułowany po prostu "Perfect" (1981). Autor kompozycji wyraził zgodę, by refren wykorzystano w piosence "Chcemy być sobą", którą razem w rytmach reggaeton nagrali Marcin Czerwiński i Piotr Kupicha z zespołu Feel ( sprawdź! ).

"Gdy usłyszałem pierwsze dźwięki tej piosenki, od razu wiedziałem, że razem z Marcinem musimy spotkać się w studiu. Dodatkowo jest mi niezmiernie miło, że Pan Zbyszek Hołdys dał przysłowiowe zielone światło do nagrania tego utworu w tej zaskakującej, emocjonalnej odsłonie!" - podkreśla dumny Piotr Kupicha.

Zwrotki do "Chcemy być sobą" napisał Marcin Czerwiński. Nie ukrywa, że są one mu szczególnie bliskie i uważa je za jedne z najbardziej osobistych w swojej twórczości.

Clip Marcin "Czersky" Czerwiński Chcemy być sobą - x Feel

"Jeszcze raz chciałbym podziękować Panu Zbigniewowi Hołdysowi, że udzielił zgody na wykorzystanie tego kultowego utworu! Zależało mi, żeby utrzymać tę piosenkę blisko mojego klimatu reggaeton, czyli w urban. W moim tekście chciałem zawrzeć to, na co nie wyrażam aprobaty, z uwzględnieniem mojego całego światopoglądu. Wiedząc, jakie piosenka miała wcześniej znaczenie, nie chciałem jej spłycić tekstowo, zależało mi, żeby przekazać, że jestem z wyboru buntownikiem oraz nie uznaję półśrodków i obieram cele, do których dążę" - zaznacza Marcin Czerwiński, znany m.in. z przeboju "Brokat" (ponad 46 mln odsłon).

Piosenka "Chcemy być sobą" znalazła się na płycie Marcina Czerwińskiego "Brokat - Moje Historie", która uzyskała status platyny.

Kim jest Marcin Czerwiński? Publiczność pokochała go w Polsacie

Pochodzący z Częstochowy wokalista to amator muzyki i mistrz kulturystyki. Wokalista podczas odcinka castingowego szóstej edycji "Must Be The Music" (2013) wzruszył widzów i jurorów swoją interpretacją przeboju "Use Somebody" Kings Of Leon. "Chyba każdego to wzrusza, jak przychodzi taki facet o wrażliwości kruchej roślinki. Wykonanie nie było wybitne, ale delikatnością i skromnością zupełnie mnie pan rozwalił" - skomentowała jego występ Elżbieta Zapendowska.

Od Kory uczestnik usłyszał, że jest "bardzo słodkim misiem". "Tutaj chodzi o emocje, to było coś pięknego, bardzo pan nas wzruszył" - dodał Wojtek Łozowski. Wzruszenia nie krył też obsypywany komplementami sam wykonawca, który ocierał łzy.

Pod koniec 2014 r. Czerwiński wydał swój debiutancki album "Chwyć swe marzenia", przy którym pomagał mu producent Chris Toffson, współpracujący wcześniej z m.in. Sylwią Grzeszczak, Jeden Osiem L i Agnieszką Włodarczyk. Wokalista był też jednym ze stu jurorów w programie "All Together Now. Śpiewajmy razem" w Polsacie.