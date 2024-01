Premiera albumu zaplanowana jest na 26 stycznia. Promuje go m.in. singel "Walcz".

Organek i MTV Unplugged. "Walcz" w nowej aranżacji

"Walcz" pochodzi z albumu "Na razie stoję, na razie patrzę" (2021). To utwór o przezwyciężaniu kryzysów psychicznych.

Lider zespołu, Tomasz Organek, tak mówi o nowej aranżacji "Walcz": "Naszą intencją podczas pracy nad aranżacją do utworu 'Walcz' było porwanie publiczności do tańca. Taniec jest w tej piosence najważniejszy, ponieważ symbolizuje wyzwolenie z kryzysu psychicznego".

Organek o MTV Unplugged. "Jesteśmy dumni"

Koncert "bez prądu" został zarejestrowany w Teatrze Sabat Małgorzaty Potockiej w Warszawie. Będzie wyemitowany na antenie MTV w kwietniu 2024. "Gęsta, teatralna atmosfera, humor przeplatany charakterystyczną liryką, zawadiacką stylizacją oraz energią artystów, przeniosły publiczność wprost do bohemy Paryża lat 40., gdzie królowały taniec, śpiew i wspaniała zabawa!" - czytamy w zapowiedzi.

"Zaproszenie do udziału w cyklu MTV Unplugged to wyjątkowa okazja do świętowania dekady działalności zespołu. Wyłączenie prądu wcale nie wyklucza dobrej zabawy i mocnych wzruszeń, wprost przeciwnie, słuchacz jest w stanie dotknąć istoty muzyki naszego zespołu. Najbardziej jesteśmy dumni z nowych aranży, takich z pogranicza stylów, jazz, muzyka literacka, rock, manouché, trochę jest w tym jakiegoś kabaretu, może burleski - mamy nasze lata dwudzieste. Plus moda, teatr, nic tylko otwierać butelki z szampanem, grać i tańczyć do rana" - komentuje z kolei wokalista.

Clip Organek WALCZ / MTV UNPLUGGED

Za aranżacje utworów odpowiadają Tomasz Lewandowski, Robert Markiewicz, Adam Staszewski oraz oczywiście Tomasz Organek. Zespół wystąpił w składzie: Tomasz Organek (śpiew, gitara), Tomasz Lewandowski (instrumenty klawiszowe), Robert Markiewicz (perkusja, skrzypce), Adam Staszewski (gitara basowa), Tomasz Orłowski (trąbka, flugelhorn), Szymon Łukowski (flety, klarnet, saksofony, dzwonki), Maciej Kociński (saksofony, klarnety), Bartłomiej Halicki (puzony).

Organek - trasa koncertowa

Chwilę przed premierą płyty rozpocznie się trasa koncertowa, która obejmie następujące daty i miejsca:

20.01.2024 Wrocław, Narodowe Forum Muzyki

21.01.2024 Łódź, Wytwórnia

23.01.2024 Warszawa, Teatr Muzyczny Roma

15.02.2024 Toruń, CKK Jordanki

17.02.2024 Poznań, Sala Ziemi MTP

18.02.2024 Gdańsk, Filharmonia Bałtycka

3.03.2024 Szczecin, Filharmonia im. M. Karłowicza

25.03.2024 Bydgoszcz, Opera Nova

8.04.2024 Lublin, Centrum Spotkania Kultur

9.04.2024 Rzeszów/Jasionka, G2 Arena | Sala Kongresowa

10.04.2024 Kraków, Centrum Kongresowe ICE

11.04.2024 Bielsko-Biała, Cavatina Hall

22.04.2024 Katowice, NOSPR

29.04.2024 Białystok, Filharmonia Podlaska