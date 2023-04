Tak Kajra świętowała urodziny. Co wręczył jej Sławomir?

Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Sławomir Zapała tworzą jedno z najbarwniejszych małżeństw rodzimego show-biznesu.



Od lat możemy oglądać ich wspólne występy na scenie w czasie rozmaitych koncertów. Kajrę widzowie pamiętają m.in. z udziału w serialach, filmach czy programach rozrywkowych takich jak "Tak to leciało", "Big Music Quiz" czy "Taniec z gwiazdami" (w show Polsatu z Rafałem Maserakiem dotarła aż do finału).

W mediach społecznościowych Sławomir pokazał fragment programu "Tak to leciało", w którym możemy zobaczyć, jak wokalistka otrzymuje m.in. urodzinowy tort i kwiaty.

"Życzę ci radości i żebyś poleciała w kosmos, żeby się spełniło to twoje marzenie..." - mówi wzruszony Sławomir.

"Jestem dowodem na to, że spełnianie marzeń i szczęście jest zależne tylko od nas. Mam cudowną Rodzinę, wspaniałą prace i ludzi którymi się otaczam. Uwielbiam na to CIĘŻKO PRACOWAĆ. Dziękuje za wszystkie życzenia i gifty - za te z Ameryki też. Kocham każde DZIŚ i za każde jedno dziękuje" - napisała na Instagramie Kajra.

Przypomnijmy, że ostatnim hitem małżeństwa jest piosenka "Cudowronek", która pojawiła się w połowie marca z okazji 40. urodzin Sławomira.



"Ptaszek chce do gniazdka, kremik chce do rurki, szydło chce do worka, igła chce do dziurki" - śpiewa dwuznacznie Sławomir.

