W sierpniu 2023 r. na oficjalnym profilu "Mam talent" na Facebooku, potwierdzono, że w show TVN-u dojdzie do sporych zmian personalnych. Dla fanów, którzy oglądają program od lat, mogły być one wręcz szokujące.

W 15. sezonie show nie pojawią się Jan Kliment oraz Małgorzata Foremniak. Warto zauważyć, że tancerz dołączył do Agnieszki Chylińskiej i Foremniak od 13. sezonu (zastąpił wtedy Agustina Egurrolę, który przeniósł się do TVP), a aktorka znana m.in. z "Na dobre i na złe" zasiadała w jury od samego początku programu w Polsce, czyli 2008 roku.

Reklama

Nowymi jurorami zostali Julia Wieniawa oraz Marcin Prokop (dotychczas prowadzący "Mam talent"). Rolę prowadzących przejmą Agnieszka Woźniak-Starak oraz Jan Pirowski z Radia Eska.

Julia Wieniawa bez makijażu na planie "Mam talent". "Rzeczywistość"

Prace na planie programu wciąż trwają. Julia Wieniawa większości znana jest z projektów filmowych. Młoda gwiazda angażuje się także w te muzyczyne, a w 2022 roku wydała debiutancki album "Omamy". Odtąd coraz więcej czasu zaczęła poświęcać tej materii, a kolejny rok przyniósł utwory "Nie całuj" (duet z Dawidem Tyszkowskim i Kubą Karasiem), "Zima - nisko słonko" (piosenka do filmu "Chłopi" nagrana razem z L.U.C., Rebel Babel Film Orchestra, Lor, Ralphem Kaminskim i Apolonią Nowak) oraz "Na paluszkach" (z Tomaszem Makowieckim).

Clip Julia Wieniawa Nie całuj - & Dawid Tyszkowski

Dodatkowo Wieniawa znalazła się w obsadzie chwalonego animowanego filmu "Chłopi" (jako Marysia Pastuszka) i serialu Polsatu "Teściowie" (w wakacje poinformowano, że powstaje drugi sezon).

To całkiem sporo jak na jednego człowieka. Gwiazda pod koniec 2023 roku narzekała na spory spadek sił. "To był ciekawy rok. Finalnie dobry, ale chwilami bardzo dla mnie trudny. Mimo złudzenia pozytywnej energii, która przewija się w filmikach, przeżywałam emocje takie jak: wypalenie, przemęczenie, zrezygnowanie i brak wiary w siebie" - podsumowywała.

Mimo to znalazła czas i siłę na występ w popularnym talent show. Gwiazda pokazała swoim fanom co nieco zza kulis. Na jednym ze zdjęć możemy zobaczyć Wieniawę gotową do wejścia na scenę, w pełnym makijażu i białej, eleganckiej sukience. "INSTAGRAM" - podpisała je.

Zdjęcie Julia Wieniawa pokazuje się fanom głównie wymalowana, choć nie zawsze tak wygląda / Julia Wieniawa, Instagram @juliawieniawa / materiał zewnętrzny

Na kolejnej fotografii za to widzimy 25-letnią aktorkę bez makijażu, w grubych skarpetkach i przepasaną szlafrokiem. Uśmiechnięta zajada się posiłkiem - tę fotografię podpisała "Rzeczywistość". Wokalistka pokazała swoim fanom dystans do tego, co na co dzień publikuje w sieci ona sama, ale także inne gwiazdy i influencerki.

Zdjęcie Julia Wieniawa podczas przygotowań do nagrań nowego sezonu "Mam talent" / Julia Wieniawa, Instagram @juliawieniawa / materiał zewnętrzny

Choć wiele osób krytykowało udział Julii Wieniawy w programie, to ona zarzeka się, że bardziej niż ktokolwiek inny wie z autopsji, co czują uczestnicy tegoż show. "Dla mnie to może być tylko jeden dzień pracy, a dla kogoś wystąpienie na tej słynnej scenie i w tym słynnym programie jest czasami dniem życia. To jest totalne wydarzenie i ogromny stres, bo ja sama wiem, jak się stresuję na castingach, a co dopiero casting, który później poleci w telewizji" - stwierdziła w rozmowie z "Dzień Dobry TVN".