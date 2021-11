Tak Brzmi Miasto: Humanistyczna [r]ewolucja w branży muzycznej

Tak Brzmi Miasto Konferencja i festiwal to największe pod względem programu merytorycznego (ponad 30 paneli dyskusyjnych, warsztatów, wykładów) wydarzenie tego typu w Polsce.



Skierowane jest do młodej branży muzycznej - muzyków, menedżerów, organizatorów wydarzeń i festiwali, pracowników firm fonograficznych czy dziennikarzy muzycznych.

"Panele, warsztaty i wykłady ekspertów z szerokiego świata muzyki będą w tym roku dotykać sensu tworzenia, wartości współpracy i istoty tworzenia więzi z publicznością. Specjaliści od muzyki, kultury, biznesu, psychologii, a nawet futurologii zastanowią się wspólnie czy branża muzyczna działa po ludzku" - czytamy w zapowiedzi.



Reklama

Zdjęcie / materiały prasowe

Odpowiedzi podejmą się uznani specjaliści i specjalistki podczas takich paneli, jak "Czarne Lustro - czy w przyszłości muzyki są... ludzie?", "Kim chcesz zostać, kiedy dorośniesz?", "Muzyka, równość i płeć. Jak wyrównać rolę kobiet w branży muzycznej?" czy "Miasto dla ludzi? Miasto muzyki!" Wśród warsztatów m.in. "Tworzenie. Od czego zacząć?", "Od tożsamości do wizerunku" czy "Ekopłyta krok po kroku".



Wśród gości znają się m.in. Sally-Anne Gross (University of Westminster), Michał R. Wiśniewski, Magda Jędrzejewska (Music Ally), Francis Gorman (Keychange), Andras Bodrogi (The State51 Conspiracy), Magda Chołyst (Artist in Bloom), Basia Songin (Sutari) i Adam Lewartowski (L.Stadt, Inny Rytm).

Clip Roman Wróblewski Into Shadow

W ramach programu Tak Brzmi Miasto Konferencja, jak co roku, organizatorzy zapraszają także na koncerty. Wystąpią m.in. Wojtek Szumański, Tańka Szafraniec, Aleph, Wowakin, Roman Wróblewski, Namena Lala czy Postman.