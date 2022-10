Tak Brzmi Miasto 2022: wiemy, kto zagra na scenach TBM!

Koncerty w ramach tegorocznej edycji Tak Brzmi Miasto 2022 odbędą się aż w trzech lokalizacjach: klubie Alchemia, klubie Hevre i klubie Re. Jak informują organizatorzy, zgłosiło się 99 zespołów, które chciały zagrać 12 listopada podczas TBM. Z tej puli wybrano 11 szczęśliwców. Oto oni:

IKSY

Mówią o sobie, że są jak Kociołek Panoramixa, omijając muzyczny fastfood, nadają trudnym tematom lekkostrawną formę. Na ich koncercie na pewno będziecie się dobrze bawić, ale jeżeli wsłuchacie się trochę dokładniej, to znajdziecie tam też drugie dno.

Klawo

Piszą, że "w skład Klawo wchodzą dobre ziomki, na co dzień bujające się po korytarzach Akademii Muzycznej w Gdańsku lub po plaży" i my widzimy w tym wszystko: przyjaźń i radość z grania, wykonawczy kunszt i luz, który od zawsze kojarzył nam się z trójmiejską sceną. Jeżeli lubicie groove i jazzowe improwizacje, ale również melodie, które spokojnie mogłoby być soundtrackiem do seriali kryminalnych z lat 70., to nie możecie ich przegapić!

Panilas

"Głęboka podróż w gęstwinę kobiecego doświadczenia, odbywana w misternie utkanym, elektronicznym wehikule. Bit miesza się z goryczą, jak tusz do rzęs ze łzami w dyskotekowej łazience o piątej rano. Trochę do tańca, trochę do płaczu" - tak pisze sama o sobie, a my dodamy tylko, że to artystka, która wie, czego chce, a przy debiutanckiej płycie współpracowała z Markiem Pędziwiatrem (EABS, Błoto), co jest dodatkowym znakiem jakości.

Fleshworld

Od kilku lat czailiśmy się na nich, ale udało się dopiero w tym roku. W międzyczasie zdążyli zagrać na Ascension Festival Iceland, Eurosonic, Mystic Festival, Summer Dying Loud czy Rockstadt Extreme Festival, a ich ostatni album "The Essence Has Changed, but the Details Remain", zebrał wiele entuzjastycznych recenzji, nie tylko wewnątrz metalowej sekty. Piękna, zupełnie niepasująca do metalowego kanonu okładka skrywa nieprzyjemne, hałaśliwe połączenie blackmetalu, hardcore'u, melodyjnego screamo z psychodelicznymi improwizacjami.

Kowalczyk x Serca

Grali już na Męskim Graniu, Lech Polish Hip Hop Festival czy WrOFFław, teraz czas na ich wizytę w Krakowie. Serca to duet producencki z Wrocławia, który łączy m.in. indie/punk-rockowe brzmienia z trapowymi, energetycznymi bitami. W kwietniu 2021 roku wydali debiutancką EP-kę "Egzotyczne sny", stworzoną wspólnie z wokalistką - Antoniną. Do współpracy nad długogrającym albumem zaprosili rapera i wokalistę Kowalczyka. Na albumie "Ile można gadać o tym samym?", wydanym wiosną tego roku, znalazło się dziesięć piosenek celebrujących zarówno te lepsze, jak i gorsze momenty, które paradoksalnie są równie potrzebne do osiągnięcia pełni szczęścia. Przygotujcie się na dobrą imprezę!

shama

Piszą o sobie tak: "tysiące rozkmin, poprawek i spotkań - wszystko po to, żeby stworzyć coś szczególnego. W ich twórczości znajdziecie połączenie oldschoolu i elektronicznej zajawki. Basia, Jimi, Antoni i Kacper współpracują od wielu lat, a ich nowe brzmienie zaskoczy niejednego słuchacza. Bogate doświadczenie sceniczne sprawia, że koncerty odbywają się w wyjątkowej atmosferze, która porywa za każdym razem". Ostatniemu zdaniu mówimy: sprawdzam, choć jesteśmy pewni, że atmosfera będzie wyjątkowa.

zimbru

Zimbru to indie/art-rockowy zespół z Cluj-Napoca w Rumunii. Ich brzmienie można opisać jako dziką mieszankę zgrzytliwych syntezatorów, kanciastych gitarowych riffów i żywej perkusji, a wszystko to okraszone opowieściami o tańcu, zagubionych zwierzętach domowych, prawdziwej miłości i nostalgii za nigdy niedoświadczonymi minionymi dekadami.

Mentally Blind

Muzyka Mentally Blind to połączenie progresywnego metalu pełnego technicznych gitarowych riffów z chwytliwą melodyjnością, głębią przestrzennych pogłosów czy światem analogowych syntezatorów. Kompozycje balansujące na krawędzi wszechogarniającego poczucia smutku i delikatnych przebłysków nadziei wciągają do filmowego świata pełnego emocjonalnych a czasem nawet romantycznych uniesień, by za chwilę uderzyć w słuchacza bezkompromisową ścianą dźwięku.

Niemoc

"Notoryczni debiutanci" - mówią sami o sobie z ironią, bo choć trio Niemoc istnieje już 7 lat, to wciąż są określani jako "młodzi zdolni". Brzmienie zespołu jest połączeniem nowoczesności z nostalgią lat 80. i 90. Energetyczne gitary i dynamiczne syntezatory to ich znak rozpoznawczy, o czym najlepiej można przekonać się na koncertach. Niemoc wystąpiła m.in. na Open'erze, węgierskim Sziget, Męskim Graniu, OFF Festivalu czy Nowej Muzyce. Pod koniec zeszłego roku wydali płytę "Kilka Najlepszych Dni w Życiu", na którą zaprosili wspaniałych gości: Kachę (Coals), Joannę Longić (Tęskno), Misię Furtak, Michała Wiraszko (Muchy) i Próżnię.

Kathia

20-letnia producentka i songwriterka z Poznania. Oniryczne kompozycje, głęboki głos i poetyckie teksty to jej znaki rozpoznawcze. Artystka jest przed pełnowymiarowym wydawniczym debiutem, płytę z utworami śpiewanymi po polsku zapowiada na 2023 rok.

Tańka Szafraniec

Wokalistka, songwritterka, KOBIETA. Dla jednych ostoja spokoju, dla innych cisza przed burzą i kolorowy ptak. Muzykę nazywa wolnością, traktuje ją jako sposób na wyrażenie prawdy i emocji, jako swoją przestrzeń. W 2020 roku zadebiutowała singlem "Teraz i tu" a idąc za ciosem ukazały się utwory: "Przemijam", "Biec" oraz "Pochyl się miły nade mną" prezentujące barwne odsłony muzyczne od rock'n'rolla po synthowe brzmienia popu lat 80 tych. W 2021 roku wydała debiutancki album "Mozaika", w którym pokazuje jeszcze więcej muzycznych kolorów, romansując z różnymi odsłonami alternatywnego pop-rocka.

Tak Brzmi Miasto 2022 - konferencja

Nadchodząca edycja konferencji i festiwalu Tak Brzmi Miasto odbędzie się 12 i 13 listopada 2022 roku w Krakowie. Panele dyskusyjne, wykłady, warsztaty i spotkania odbędą się w przestrzeni Teatru Nowego Proxima. W tym roku motywem przewodnim wydarzenia są FESTIWALE. Swoją obecnością zaszczycą nas przedstawiciele i przedstawicielki największych oraz najciekawszych wydarzeń muzycznych z Polski i Europy, w tym m.in.: Colors of Ostrava, Męskie Granie, OFF Festival, BUSH, Wrosound, Edison Festival, Olsztyn Green Festival, Stay Wild Festival, Atlas Festival, D Festival, Inne Brzmienia, PIN, What's Next In Music, Focus Wales, WrOFFław oraz Soundedit.

