"Chcę się z Wami wzruszyć i śmiać się najszczerzej. Chcę porwać Was do tańca, ale w pewnym momencie poprosić Was o ciszę. Chcę zaśpiewać Wam o stracie, by za chwilę dać Wam dużo nadziei. Chcę być Waszym ulubionym romantykiem i na tej trasie się o to postaram. Do zobaczenia!" - tak Dawid Kwiatkowski zapowiadał trasę koncertową promującą nowy album.

"Pop Romantyk" trafił do sprzedaży i serwisów streamingowych 19 stycznia. Tego samego dnia wokalista wypuścił teledysk do singla "Co zostało mi?" ( sprawdź! ).

Dawid Kwiatkowski pokazał tajemniczy numer telefonu

Czujni fani wyłapali, że pod sam koniec klipu pojawia się tajemniczy numer telefonu. Okazało się, że w ten sposób można było połączyć się z Dawidem Kwiatkowskim. Z opublikowanego nagrania wynika, że dzwoniący nie mogli uwierzyć, kto naprawdę odbiera telefon.

"Ciężko się dodzwonić, gorzej niż do lekarza NFZ", "Nie udawaj takiego niedostępnego i odbierz ode mnie, pls", "Weź no oddzwoń, bo twoją pocztę znam już na pamięć", "Już dzwoniłam z 300 razy, może kiedyś się uda" - czytamy w komentarzach.



Teledysk "Co zostało mi?" wyreżyserował Tomek Wilczyński (jako reżyser i producent pracował z takimi wykonawcami jak m.in. Kwiat Jabłoni, Mata, Emo i Marta Bijan), który razem z Dawidem Kwiatkowskim jest też autorem scenariusza.

Następca platynowego albumu "Dawid Kwiatkowski" (2021) zawiera 10 premierowych piosenek. Wcześniej poznaliśmy single "Cafe de Paris", "Taki jak ty" i "Zanim cię poznam".

Przypomnijmy, że w maju 2023 r. wokalista ogłosił, że po sześciu edycjach żegna się z czerwonym fotelem trenera "The Voice Kids". Z kolei swoje 28. urodziny świętował w Nowy Rok podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów z widzami Polsatu.

Pod koniec lutego rozpocznie się obejmująca osiem dużych miast w Polsce trasa promująca płytę "Pop Romantyk". Oto szczegółowa tracklista nowego albumu:



1. "Ile jeszcze?"

2. "Taki jak Ty"

3. "Vintage"

4. "W Twoich oczach"

5. "Pobite gary"

6. "Café de Paris"

7. "Co zostało mi?"

8. "Rozpadam się (przez przypadki)"

9. "Paryski sen"

10. "Zanim Cię poznam".